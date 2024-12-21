Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar dünün reyting sonuçları birincisi kim?

Yeni günün sabahında reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Aralık 2024 reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…