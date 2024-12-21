Reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar dünün reyting sonuçları birincisi kim?
Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 20 Aralık Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbet, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Yalı Çapkını izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ''Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar dünün reyting sonuçları birincisi kim? İşte 20 Aralık 2024 Reyting sonuçları sıralaması…
Yeni günün sabahında reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Aralık 2024 reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
13 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı.
Total'de Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 1. sırayı kimseye bırakmadı. ATV'nin gündüz kuşağı programı Esra Erol’da, 2. sırada yer aldı. Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ise 3. sırayı kaptı.
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, AB grubunda da zirveyi kaptı. Kızılcık Şerbeti Özeti, 2. sırayı almayı başardı. Now'un haber programı Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ise 3. sırada yer aldı.