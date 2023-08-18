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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR| AB ve total reyting sonuçları 17 Ağustos: Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen

        Reyting sonuçları 17 Ağustos AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 17 Ağustos Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 17 Ağustos reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 10:49
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        17 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında AB ve total reyting sıralamasını sizlerle paylaşacağız.

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        17 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        17 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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