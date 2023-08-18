Reyting sonuçları 17 Ağustos AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 17 Ağustos Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 17 Ağustos reyting sonuçları...
17 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında AB ve total reyting sıralamasını sizlerle paylaşacağız.
17 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
17 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI