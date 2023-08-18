REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR| AB ve total reyting sonuçları 17 Ağustos: Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR| AB ve total reyting sonuçları 17 Ağustos: Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen

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17 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show, Kendi Düşen Ağlamaz ve Ya Çok Seversen gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında AB ve total reyting sıralamasını sizlerle paylaşacağız.