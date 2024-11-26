Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor!
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 25 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen Kalpazan, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Tosun Paşa, Üç Silahşörler: D'Artagnan, MasterChef Türkiye gibi yapımlar arasında günün birincisi belirleniyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 25 Kasım 2024 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Kalpazan, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Tosun Paşa, Üç Silahşörler: D'Artagnan ve MasterChef Türkiye reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 25 Kasım 2024 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...
25 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
25 Kasım 2024 reyting sonuçları saat 10.00'dan sonra açıklanacak. Dünün AB ve Total sıralamasını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
25 KASIM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI