Reyting sonuçları birincisi 14 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?

Reyting sonuçları birincisi Total, AB sıralamasına göre belirleniyor. Dün akşam Star TV'de Tatlı Dillim, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TRT 1'de Türk Sineması "Aile Meselesi", Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlanırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ağustos 2025 AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi...