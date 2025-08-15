Reyting sonuçları birincisi 14 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?
Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. 14 Ağustos Perşembe günü Star TV'de Tatlı Dillim, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TRT 1'de Türk Sineması "Aile Meselesi", Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlanırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölüm ekrana geldi. Peki, 14 Ağustos 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte detaylar
REYTİNG SONUÇLARI 14 AĞUSTOS 2025
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI;
7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Viking–Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1
Now Ana Haber – NOW
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Y.S) – Kanal D
Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Kuma – Kanal 7
7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Viking–Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1
Now Ana Haber – NOW
Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Y.S) – Kanal D
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Haber Önü – Show TV