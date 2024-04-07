Reyting sonuçları ile total ve ab grubundaki birinci belli oluyor. Dünün reyting sonuçları 6 Nisan Cumartesi akşam ve gündüz kuşağında yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı hangisinin reytinglerde birinci olduğu merak ediliyor. Televizyon izleyicileri için reyting sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, reyting sonuçları sıralaması