Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? ABC1, AB ve Total sıralamasına göre 11 Ağustos dünün reyting sonuçları sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? ABC1, AB ve Total sıralamasına göre 11 Ağustos dünün reyting sonuçları sıralaması nasıl?

        Düne ait reyting sonuçları ile birinci belli oluyor. 11 Ağustos Pazartesi günü Kanal D'de Turnike, TRT1'de Karanlık Zihinler, Show TV'de Kolonya Cumhuriyeti, Star TV'de Mısır Tanrıları, ATV'de Aile Saadeti yer aldı. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak konusu oldu. Peki, 11 Ağustos 2025 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 08:13 Güncelleme: 12.08.2025 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünün reyting sonuçları 11 Ağustos Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D’de Turnike, TRT1’de Karanlık Zihinler, Show TV’de Kolonya Cumhuriyeti, Star TV’de Mısır Tanrıları, ATV’de Aile Saadeti yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 11 Ağustos 2025 reyting sonuçları

        2

        REYTİNG SONUÇLARI 11 AĞUSTOS 2025

        Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        4 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı.

        Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        Now Ana Haber – NOW

        Aile Saadeti – ATV

        Korkusuz Korkak (Türk Sineması) – Show TV

        Recep İvedik 4 (Türk Sineması) – NOW

        Yoksul (Türk Sineması) – Show TV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Kuma – Kanal 7

        Show Ana Haber – Show TV

        Greenland: Son Sığınak (Yabancı Sinema) – Star TV

        3

        4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        Now Ana Haber – NOW

        Aile Saadeti – ATV

        MasterChef Türkiye Özet – TV8

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Recep İvedik 4 (T.S) – NOW

        Show Ana Haber – Show TV

        Kanal D Haber Gün Arası – Kanal D

        Greenland: Son Sığınak (Y.S) – Star TV

        Bu Bir Başlangıç (T.S) – NOW