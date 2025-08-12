Reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? ABC1, AB ve Total sıralamasına göre 11 Ağustos dünün reyting sonuçları sıralaması nasıl?
Düne ait reyting sonuçları ile birinci belli oluyor. 11 Ağustos Pazartesi günü Kanal D'de Turnike, TRT1'de Karanlık Zihinler, Show TV'de Kolonya Cumhuriyeti, Star TV'de Mısır Tanrıları, ATV'de Aile Saadeti yer aldı. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak konusu oldu. Peki, 11 Ağustos 2025 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
REYTİNG SONUÇLARI 11 AĞUSTOS 2025
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
4 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Now Ana Haber – NOW
Aile Saadeti – ATV
Korkusuz Korkak (Türk Sineması) – Show TV
Recep İvedik 4 (Türk Sineması) – NOW
Yoksul (Türk Sineması) – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Kuma – Kanal 7
Show Ana Haber – Show TV
Greenland: Son Sığınak (Yabancı Sinema) – Star TV
4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Now Ana Haber – NOW
Aile Saadeti – ATV
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Recep İvedik 4 (T.S) – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Kanal D Haber Gün Arası – Kanal D
Greenland: Son Sığınak (Y.S) – Star TV
Bu Bir Başlangıç (T.S) – NOW