Richard Gere'a aile boyu Cannes desteği
Richard Gere, yeni filminin Cannes Film Festivali galasında ailesiyle birlikte boy gösterdi
Richard Gere, 77. Cannes Film Festivali'ne ailesiyle birlikte katıldı. 74 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni filmi 'Oh, Canada'nın Cannes galasında kırmızı halıda eşi ve oğluyla poz verdi.
Ünlü oyuncu, eşi Alejandra Silva ve eski eşi Carey Lowell'dan olan oğlu Homer James Jigme Gere ile fotoğrafçılara gülümsedi.
Daha önce süper model Cindy Crawford ile evli olan ve bu evliliği 1995'te bitiren Richard Gere, 2002'de Carey Lowell ile evlendi ve 2013'te boşandı.
Gere ile Alejandra Silva da 2018'den bu yana mutlu bir birliktelik yürütüyor. Çift, birbirlerine olan sevgisini Cannes kırmızı halısında da gösterdi.
Kırmızı halıda ayrıca Richard Gere'ın rol arkadaşları Uma Thurman ve Penelope Mitchell, senarist ve yönetmen Paul Schrader de vardı.
Grand Lumiere Tiyatrosu'nda yapılan galada, film üç dakika boyunca ayakta alkışlandı.