Richard Moll hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Richard Moll, 80 yaşında Kaliforniya'daki evinde vefat etti. Acı haberi Moll'un menajeri açıkladı
Giriş: 28.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:49
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1984'de popüler komedi dizisi 'Night Court'ta canlandırdığı 'Bull Shannon' karakteriyle üne kavuşan Richard Moll'dan acı haber geldi. Moll'un 80 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Richard Moll'un Kaliforniya'daki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.
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Acı haber ünlü oyuncunun menajeri Jeff Sanderson tarafından duyuruldu.