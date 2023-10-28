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        Haberler Dünyadan Richard Moll hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Richard Moll hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Richard Moll, 80 yaşında Kaliforniya'daki evinde vefat etti. Acı haberi Moll'un menajeri açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:49
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        1984'de popüler komedi dizisi 'Night Court'ta canlandırdığı 'Bull Shannon' karakteriyle üne kavuşan Richard Moll'dan acı haber geldi. Moll'un 80 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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        Richard Moll'un Kaliforniya'daki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

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        Acı haber ünlü oyuncunun menajeri Jeff Sanderson tarafından duyuruldu.

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        Jeff Moll'un vefat sebebiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

        Fotoğraflar: Mega News, Avalon

        #Richard Moll
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