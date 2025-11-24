Ricky Gervais'a yeni evi için sel uyarısı yapıldı

İngiltere'deki Çevre Ajansı, oyuncu ve komedyen Ricky Gervais'ın Thames Nehri kıyısında inşa etmeyi planladığı yeni evin sel baskını riski altında olduğunu ve bunun can kaybına yol açabileceğini belirtti.

İngiliz komedyenin özel bir sel izni alması gerekeceği, Marlow'daki 6 milyon sterlinlik bir evi yıkıp yerine gösterişli bir malikane inşa etme planları onaylanırsa bir yardım hattına kaydolması tavsiye edildi. Gervais'ın evi planlama başvurusu şubat ayında reddedilince, ünlü oyuncu eylül ayında yeni bir başvuruda bulunmuştu. Çevre Ajansı, Gervais'ın başvurusunu yinelemesinin ardından bu uyarıyı yayımladı. Çevre Ajansı, 1996'da kurulan ve Birleşik Krallık hükümetinin Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı tarafından desteklenen, İngiltere'de çevrenin korunması ve iyileştirilmesiyle ilgili sorumluluklara sahip, kamuya bağlı olmayan bir kuruluş olarak çalışıyor.

Ricky Gervais'ın spor salonu ve tenis kortuyla birlikte yeni bir ev inşa etme girişimini engelleyen en büyük sorunlardan biri, kendisinin getirdiği uzmanların bile sorun olduğunu kabul ettiği sel riski. Çevre Ajansı, sanatçının ekibinin sel riski değerlendirmesi yapmasına yanıt verdi ve olası bir selin derinliğinin 1,5 metrenin biraz altına ulaşabileceğini, yani Gervais'ın 1,73 metrelik boyundan sadece biraz daha az olabileceğini söyledi.