        Haberler Dünyadan Ricky Gervais'a yeni evi için sel uyarısı yapıldı

        Ricky Gervais'a yeni evi için sel uyarısı yapıldı

        Ünlü komedyen ve oyuncu Ricky Gervais'a Thames Nehri kıyısında yapmayı planladığı evin su baskını riski altında olduğu ve bunun can kaybına yol açabileceği uyarısı yapıldı

        Giriş: 24.11.2025 - 12:15 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:15
        Yeni evi için sel uyarısı aldı
        İngiltere'deki Çevre Ajansı, oyuncu ve komedyen Ricky Gervais'ın Thames Nehri kıyısında inşa etmeyi planladığı yeni evin sel baskını riski altında olduğunu ve bunun can kaybına yol açabileceğini belirtti.

        İngiliz komedyenin özel bir sel izni alması gerekeceği, Marlow'daki 6 milyon sterlinlik bir evi yıkıp yerine gösterişli bir malikane inşa etme planları onaylanırsa bir yardım hattına kaydolması tavsiye edildi. Gervais'ın evi planlama başvurusu şubat ayında reddedilince, ünlü oyuncu eylül ayında yeni bir başvuruda bulunmuştu. Çevre Ajansı, Gervais'ın başvurusunu yinelemesinin ardından bu uyarıyı yayımladı. Çevre Ajansı, 1996'da kurulan ve Birleşik Krallık hükümetinin Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı tarafından desteklenen, İngiltere'de çevrenin korunması ve iyileştirilmesiyle ilgili sorumluluklara sahip, kamuya bağlı olmayan bir kuruluş olarak çalışıyor.

        Ricky Gervais'ın spor salonu ve tenis kortuyla birlikte yeni bir ev inşa etme girişimini engelleyen en büyük sorunlardan biri, kendisinin getirdiği uzmanların bile sorun olduğunu kabul ettiği sel riski. Çevre Ajansı, sanatçının ekibinin sel riski değerlendirmesi yapmasına yanıt verdi ve olası bir selin derinliğinin 1,5 metrenin biraz altına ulaşabileceğini, yani Gervais'ın 1,73 metrelik boyundan sadece biraz daha az olabileceğini söyledi.

        Çevre Ajansı, tahliye prosedürlerinin uygulanmaması durumunda, bunun halk ve acil durum hizmetleri için ölümcül derecede tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.

        Ricky Gervais'ın ev yaptırmak istediği araziye getirdiği sel uzmanları da sorunu kabul eden bir rapor hazırladı. Ancak sanatçı ve birlikte yaşadığı sevgilisi Jane Fallon için bir uyarı ve tahliye planı hazırlanacağını belirtti. Raporda; "Bir sel olayı durumunda, evin kendisi sel seviyesinin üzerinde kalacak şekilde tasarlanacak ve sel sırasında güvenli bir sığınak oluşturacak" denildi.

        125 milyon sterlinlik bir servete sahip olduğu düşünülen Ricky Gervais, yeni ev inşa ettirmeyi planladığı mülkü 2014'te 2,75 milyon sterline satın aldı.

        Ünlü komedyenin ayrıca Londra'nın kuzeyinde 9 yatak odalı, spa ve tenis kortlu 14,75 milyon sterlinlik bir eviyle New York'ta 2008'de 1,1 milyon sterline ve 2011'de 2,5 milyon sterline aldığı iki dairesi bulunuyor.

        Komedyen, daha önce Londra'nın kuzeyindeki Hampstead bölgesinde bulunan 7,7 milyon sterlinlik eski evinde, bodrum katını kazarak içine yer altı spor salonu ve kapalı havuz ekletmesi sonucu komşularıyla tartışma yaşamıştı.

