Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ricky Gervais Grammy ödülleri'ndeki ICE karşıtı konuşmalara tepki gösterdi: Hâlâ dinlemiyorlar

        Ricky Gervais Grammy ödülleri'ndeki ICE karşıtı konuşmalara tepki gösterdi: Hâlâ dinlemiyorlar

        Sivri dilli komedyen Ricky Gervais, 2020 yılı Altın Küre Ödülleri'nde ödül kazananların siyasi konuşma yapmalarını sert ifadelerle alaya almıştı. Bu yılki Grammy Ödülleri sonrasında da bu sözlerini hatırlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hâlâ dinlemiyorlar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu ve komedyen Ricky Gervais, Grammy ödüllerinin dağıtıldığı törende ödül konuşmalarında ABD göçmenlik politikalarını eleştiren ödül sahiplerini hedef alarak, politik olarak açık sözlü davranan ünlülerle uzun süredir devam eden çekişmesini yeniden alevlendirdi.

        2026 Grammy Ödülleri'nde, sahnede ve kırmızı halıda, göçmenlere yönelik sert tutumu nedeniyle tepkilerin odağında olan ICE polislerine yönelik politik mesajlar verilirken, 64 yaşındaki İngiliz komedyen, sunuculuğunu üstlendiği 2020 Altın Küre Ödülleri'ndeki sert konuşmasından bir alıntıyı yeniden gündeme getirdi.

        REKLAM

        Alıntıyı X'te paylaşan Ricky Gervais, Altın Küre'de bulunduğu eski uyarısını tekrarladı: Bu gece bir ödül kazanırsanız, bunu politik bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın. Halka herhangi bir konuda ders verme konumunda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz Greta Thunberg'den daha az zamanınızı okulda geçirdiniz.

        Billie Eilish
        Billie Eilish

        Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da önceki gece düzenlenen Grammy Ödülleri'nde Justin Bieber, Bad Bunny, Billie Eilish gibi sanatçılar 'ICE Dışarı' yazan rozetleri taktı, bazıları sahneden doğrudan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'na (ICE) tepki gösterdi. Ricky Gervais, paylaşımının altına "Hâlâ dinlemiyorlar" diye yazdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maltepe'de 7 suç kaydı olan alkollü sürücü otomobile çarpıp kaçtı; bekçi hayatını kaybetti

        Maltepe'de Cihan B. (40) yönetimindeki lüks otomobil, aracında seyir halinde olan çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu (37)'nun aracına çarptı. Kazada Karamehmetoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Cihan B. kaçtı.  (DHA)

        #Ricky Gervais
        #grammy ödülleri
        #ıce polisi
        #altın küre
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı