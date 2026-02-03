Ricky Gervais Grammy ödülleri'ndeki ICE karşıtı konuşmalara tepki gösterdi: Hâlâ dinlemiyorlar

Ünlü oyuncu ve komedyen Ricky Gervais, Grammy ödüllerinin dağıtıldığı törende ödül konuşmalarında ABD göçmenlik politikalarını eleştiren ödül sahiplerini hedef alarak, politik olarak açık sözlü davranan ünlülerle uzun süredir devam eden çekişmesini yeniden alevlendirdi.

2026 Grammy Ödülleri'nde, sahnede ve kırmızı halıda, göçmenlere yönelik sert tutumu nedeniyle tepkilerin odağında olan ICE polislerine yönelik politik mesajlar verilirken, 64 yaşındaki İngiliz komedyen, sunuculuğunu üstlendiği 2020 Altın Küre Ödülleri'ndeki sert konuşmasından bir alıntıyı yeniden gündeme getirdi.

Alıntıyı X'te paylaşan Ricky Gervais, Altın Küre'de bulunduğu eski uyarısını tekrarladı: Bu gece bir ödül kazanırsanız, bunu politik bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın. Halka herhangi bir konuda ders verme konumunda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz Greta Thunberg'den daha az zamanınızı okulda geçirdiniz.

Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da önceki gece düzenlenen Grammy Ödülleri'nde Justin Bieber, Bad Bunny, Billie Eilish gibi sanatçılar 'ICE Dışarı' yazan rozetleri taktı, bazıları sahneden doğrudan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'na (ICE) tepki gösterdi. Ricky Gervais, paylaşımının altına "Hâlâ dinlemiyorlar" diye yazdı.