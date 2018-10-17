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Rıdvan Dilmen: Ali Koç antrenörlerle görüştü

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde görevlerine son verilen üç antrenörün pazartesi günü Başkan Ali Koç ile görüştüğünü söyledi. Öte yandan Aykut Kocaman ile görüştüğünü ifade eden Dilmen, "Aykut Hocayı ilk kez böyle üzgün gördüm" diye konuştu

17 Ekim 2018 Çarşamba, 21:31 | Güncelleme:

Rıdvan Dilmen, kişisel internet sitesinde yayınladığı haftalık değerlendirmesinde, Fenerbahçe'deki görevlerine son verilen üç antrenör; Alper Aşçı, Murat Öztürk ve Turgay Altay'ın Başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptığını yazdı.

Daha sonra NTV canlı yayınına bağlanan Dilmen görüşmeyi, "Ali Bey, antrenörleri 3-4 saat dinlemiş. Çok da hoşuma gitti, medeni insanlar gibi oturup konuşmuşlar. Hocalar kendilerini anlatmak istiyorlardı. En azından gidip gazetelere konuşmak yerine kendi aralarında konuşmayı seçtiler." sözleriyle anlattı. 

"AYKUT HOCA SON DERECE ÜZGÜNDÜ"

Aykut Kocaman'la birkaç kez telefonda görüştüğünü ifade eden Dilmen, "Ali beyin konuşmalarının içinde Aykut Hocaya direkt bir ithamda bulunmasa da medyada olay Aykut Kocaman'ın kucağında kaldı. 23 yıldır süren bir dostluğumuz var. 3-4 ay önce yüz yüze görüşmüştük, birkaç kez de telefonda konuştuk. Londra'dayken telefonda konuştuk, son derece üzgündü. Ben hayatımda hiçbir zaman Aykut Hocayı böyle üzgün görmemiştim. Aykut Hocanın böyle sıkıntılı hesaplarla arası asla olmaz. Açıkçası bu süreçte benin canımı acıtan da en çok bu oldu." diye konuştu. 

"TOP VOLKAN DEMİREL'DE"

Volkan Demirel'in kadro dışı kalması konusuna da değinen Rıdvan Dilmen, yönetimin tecrübeli kaleciden özür beklediğini ifade ederek, "Volkan'ın bir hata yaptığını görebiliyorum, Volkan bunu hata olarak görmese bile. Çünkü sonuçta burada yöneticiyle olan bir iletişim vardır. Ben Volkan'ın yerinde olsam bugün bile Asbaşkan Semih Özsoy'u arardım. Zaten Fenerbahçe yönetimi de ona bu şansı verdi. Şu an top Volkan'da." dedi. 

 

 

 

 

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