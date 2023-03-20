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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu

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  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    Rıdvan Dilmen'in sözleri şöyle:

    "Maç eğer 21 dakika uzuyorsa demekki orta hakem iyi maç yönetememiş. Bu maç hafızalarda her iki takım adına da yaptığı hatalarla kalacak. Son haftalarda bunu çok fazla konuşuyoruz maalesef.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    "BEŞİKTAŞ GEÇEN SENE AÇIKLAMA YAPMAZDI"

    İkincilik hiçbir büyük takımın reel hedefi değildir. Bugün Beşiktaş'ta açıklama yaptı. Geçen seneki Beşiktaş yapmazdı. Erken kopmuştu. Matematikler başlayınca olaya dahil oluyor. Büyük takımlar konuştukça başarılı federasyonun başarısızlıkları konuşulmaya başlandı.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    Uzun zaman sonra ilk kez Fenerbahçe kazanırsam 3 puana indirecem düşüncesiyle başladı maça. Şimdi maç berabere bitse moral olarak da düşecekti Fenerbahçe. Attığı gol Alanyaspor'a yaramadı. Golü yedikten sonra geri çekildi.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    Benim anlayamadığım bazı şeyler var. 8 Ocak'tan beri Henrique'yi oynatmıyorsun. Birden bire Serdar Aziz'i kesiyorsun. Bu savunma ilk kez yan yana oynuyor hem de en krtik maçta.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    Fenerbahçe İrfan Can'dan henüz verim alamıyor. Forvette Valencia'yı çıkar, geri kalan tüm oyuncular bir iyi, bir kötü. Solda henüz bir istikrar sağlanmış değil. Milli maç sonrası derbide Beşiktaş'ın kadrosunu az çok tahmin edebilirsin. Fenerbahçe'de bunu bilemezsin. Kadro istikrarı için süreklilik önemlidir.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    Futbol matematik değildir ama acımasızdır. Fenerbahçe bu sezon ligde 4 kez mağlup oldu. Valencia Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemedi. Sakat mıydı? İşte 6 puanı orada kaybetti. Olmadığı maçlar ortada... Neden oynatılmadı? Ben olsam bu oyuncuyu oyundan da çıkarmam. Jesus'un rotasyondaki ısrarı bu takıma uzun süreli olumlu bir şey katmaz. 'Bir dakika ben de bu işte varım' diyecek bir maçtı.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    Fenerbahçe galibiyeti hak etti. Bu maçta Furkan Bayır'a verilmeyen kartlar var. 2. penaltıda da aynı isim var. Bu maçta atılması gerekiyordu ama senin de 10 kişi kalman gerekirdi. Her Fenerbahçeli girer girmez kırmızı kart gördü diye tepki göstermiştir.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    "OSAYI KIRMIZI GÖRMELİYDİ"

    Konya ve Galatasaray maçında rakip takımın kırmızı kart görmesi lazımdı. Bugün de Osayi Samuel'in görmesi lazımdı. Fenerbahçe'nin açıklaması da ofsayt çizgisinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Alanya'nın golünde ofsayt pozisyonunu net bir şekilde önümüze attılar. Ama Rossi'nin attığı golü aynı şekilde göremedik. Anlamam için doğru yerden çizilmeli. Daha önce Alanyaspor'un maçlarında o kalede daha iyi çizgi çizilmiş.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    Türkiye'de futbol bu insan kaynaklarıyla düzelmez. Play-off tartışması var ama bu aşamada bu olmaz. Daha önce sezon başında belirlenmişti. 8 yılın tesadüf olmadığını söylüyorum. Fenerbahçe'nin bu sistemin dışına itildiğini görüyorum.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    Tahkim Kurulu'nda 2 kişi milletvekili aday adayı olmuş. Senin görevi bırakman lazım. Bu hukuksuzluktur. Bunu yaptığınız için bunlar oluyor. 8 Mart'taki hakem olayı da böyle oldu. Hakemlerin kafasına girdi. Hakemler hangi kulüp güçlü diye düşünüyor.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    DONK-ZANIOLO OLAYI

    TFF Başkanı bence yanlış yapmamış. Donk ile ilgili olay ayağa kaldırdı ortalığı. Atiba'nın bir pozisyonu vardı. Eliyle vuruyormuş gibi. Bir sonraki gün sosyal medyada bir görüntü çıkmıştı. Hepimiz yanılmıştık. Mehmet Bey de yayıncı kuruluşu arıyor. 'Verdiğiniz açıyla haklısınız ama burada başka bir açı daha var. Bunun la da gösterin' demiş. Buradaki problem yayıncı kuruluşta. Varsa elinizde görüntü verin!
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    Bence VAR hakeminin Atilla Karaoğlan'ı çağırması lazımdı. Donk'un niyetinin rakibine vurmak olduğunu görüyorum ben. Lale Orta'nın müdahale etmesi doğru değil. Geçen haftaki hakem Hakan Ceylan'dı. Bu hafa dinlendir! Niye Fenerbahçe maçına atıyorsun.
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

    "AYNI HAKEMLERE MAÇ VERİYORSUN"

    VAR ile ilgili suistimaller var demiştim. Şike var demişim gibi söylendi. Lale Orta, eski MHK Başkanına bunu sormuş. O da 'evet Rıdvan Dilmen haklı' demiş. Ama hala aynı hakemlere maç veriyorsunuz!"
  • Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

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