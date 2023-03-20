Rıdvan Dilmen'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi!

Futbol matematik değildir ama acımasızdır. Fenerbahçe bu sezon ligde 4 kez mağlup oldu. Valencia Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemedi. Sakat mıydı? İşte 6 puanı orada kaybetti. Olmadığı maçlar ortada... Neden oynatılmadı? Ben olsam bu oyuncuyu oyundan da çıkarmam. Jesus'un rotasyondaki ısrarı bu takıma uzun süreli olumlu bir şey katmaz. 'Bir dakika ben de bu işte varım' diyecek bir maçtı.