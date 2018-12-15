Başakşehir artık Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bulamaz böyle.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı:
VAR gelince ne oldu? Türkiye'de devrim oldu. Büyük kulüplerin aleyhine oldu. Ben bile VAR'cıyım artık. VAR sisteminde neler oldu?
Penaltı sayıları Spor Toto Süper Lig: 62 Spor Toto 1. Lig: 35. Bu kadar fark olur mu? Kaldı ki bir alt lig daha temaslı bir lig. Aynı maç sayısı... VAR'lı ligde 62 penaltı, VAR'sız ligde 35 penaltı. Önceden böyle düşünmüyordum ama süre doğru kullanılırsa VAR futbolda devrimdir.
Hem lider hem ev sahibi Başakşehir klasik pas takımı ile çıktı oyuna. Başakşehir takımının 3 farkla kazandığı maç 1 veya 2'dir. Topa çok sahipler her zamanki gibi. Çok sahip olduğun zaman Bajic, Napoleoni ve Visca mutlaka iyi oynamalı. City gibi. Öndeki oyuncuların bireysel çok yetenekli oynaması lazım.
Başakşehir'e karşıda Galatasaray önde baskı yaparak çıktı. Öyle de başladı. Bu biraz oyunu dengeledi. Gittili geldili oldu ilk yarı. Başakşehir ikinci yarı hazırlık pasları yaparak 2-3 tane pozisyon buldu. Galatasaray da yoruldu artık.
Feghouli bugün 3 mevkide oynadı. Aslında 4-6-0 ile oynadı Galatasaray son dakikaları. Skora doğru gitti artık. Galatasaray'ın aslında ligimiz için çok kötü kadrosu yok. Fatih hoca, Şampiyonlar Ligi maçı sonrası basın toplantısında her şeyi anlatacağım dedi. Birçok oyuncu alacakların mesajını da verdi. Ancak şu anda 16 maçta puanı 26. 16X3=48
Üç büyükler bazında gidecek olursak Fenerbahçe üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti. Ali Bey'in Rize'de tribüne giderek konuşması ve oyuncular bu formayı hak etmiyor söylemi yerli oyuncuları etkileyebilir ama yabancı oyuncular etkilenmeyebilir.
Bu tür söylemler oyuncuları üzer. Galatasaray da Maicon üzerinden bu tür konuşmalar yapmıştı.
Beşiktaş Türkiye'nin en fazla kazanan kulübüyken Şenol hocayı burada biraz ayırdım. Şenol hoca Ümraniye'de neler olduğunu pek deklare etmedi. Şenol hoca bu tür işlere pek girmedi ve oyunculara yansıtmadı diğer kulüpler gibi. Pepe'nin ayrılmasını doğru karşılıyorum. Ben bu operasyonların daha da devam edeceğini düşünüyorum.
Başakşehir artık Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bulamaz böyle.
Pepe kendi açısından haklı. Çünkü duygularıyla gelmiyor buraya. Bizler gibi bakamazlar.
Galatasaray iki oyuncu sözü verdi ve Gomis'e demek ki bu yüzden izin verdi. Hoca golü yemiş buradan.
Feghouli 2 maçtır sahanın en iyisiydi. Demek ki şu zamana kadar oynatılmaması hataydı. Piyasası var diye satılacak mı şimdi?
Lig lideri 8 puanla önde, en çok gol atan takım ise 8. sırada. Gol yemezsen şampiyon olursun diyor demek ki Medipol Başakşehir. Ama tıkanabilirsiniz yarın öbürgün. Atak organizasyonları gerçekten çok iyi. Başakşehir'in şu geniş kadrosunu Fenerbahçe ile değiş şampiyon olursun.
Başakşehir 8 bin ortalamayı tuttursa yeter. Oradaki insanların neler yaptığını merak ediyorum. Hobileri nedir acaba? Kaliteli de oyuncuları var Başakşehir'in. Aslında bizde taraf olmak var.
İSMAİL KARTAL'IN ANKARAGÜCÜ'NDE GÖREVDEN ALINMASI
Ankaragücü'nde ciddi problemler olmasına rağmen İsmail Kartal ile lige çıktılar. Çok bireysel bir durum yoksa bu kararı doğru bulmuyorum. Ne olduğunu bilmiyorum gerçi. Oyunculara borcunuz var mı yok mu? Eğer sayın başkanım sen oyuncuların paralarını düzenli ödüyorsan özür dilerim. Ama siz o mazotu vermerzseniz araç stop eder. İsmail Kartal medyada 6 aydır para alamyoruz dediyse hatadır. Başkan ve yönetim ile paylaştığı kararı orada kalmalı diye düşünüyorum.
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