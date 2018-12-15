Başakşehir artık Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bulamaz böyle.

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İSMAİL KARTAL'IN ANKARAGÜCÜ'NDE GÖREVDEN ALINMASI

Ankaragücü'nde ciddi problemler olmasına rağmen İsmail Kartal ile lige çıktılar. Çok bireysel bir durum yoksa bu kararı doğru bulmuyorum. Ne olduğunu bilmiyorum gerçi. Oyunculara borcunuz var mı yok mu? Eğer sayın başkanım sen oyuncuların paralarını düzenli ödüyorsan özür dilerim. Ama siz o mazotu vermerzseniz araç stop eder. İsmail Kartal medyada 6 aydır para alamyoruz dediyse hatadır. Başkan ve yönetim ile paylaştığı kararı orada kalmalı diye düşünüyorum.