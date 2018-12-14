NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilmesini değerlendirdi:
"Ersun Yanal takvimden bahsetmişti. Anlaşma oldu, Cocu ve yardımcıların feshinin beklediğini anladım ondan. Feshten sonra bugün Ersun hoca açıklandı. Ekonomiden, borsadan anlamam. Yüzde 4'e yakın yükseliş olmuş Fenerbahçe hisselerinde.
Camianın genel olarak mutlu olduğunu gösteriyor. İyi iz bırakan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ersun hocanın Trabzon'da fazla iyi olmayan performansı vardı. Her iki açıdan doğru gözüküyor.
Ersun hocanın ligi ve camiayı tanıması önemli. Ersun hoca için de önemli. Kariyeri belki de yavaş yavaş geriye gidecekti. Bundan sonra bakınca Türkiye'de pek ihtimal gözükmüyordu. Geç de olsa gerçekleşti. Tabii ki Fenerbahçe'nin kriterleri vardır, o sözleşmeymiş anlaşıldı. Hayırlı olsun iki taraf için de.
Ben sözleşmenin buçuğuna bakmam. Başarılı olup 3 sene de kalabilir hoca. Sonuçta burada en önemli şey... Ersun hoca bugün fiziksel yükleme yapmayacaktır. Fenerbahçe zaten fizik olarak kötü bir takım değil. Taktiksel olarak ufak dokunuşlar yapacaktır devre arasına kadar.
Devre arasında da birkaç transferle kendi oyun felsefesini yerleştirecektir. Yüzde 100 yapması gereken bir şey var; Ersun hocanın oyuncularla arasındaki diyaloğu sağlayacak kişinin birinin orada olmasında fayda var.
Bunların ötesinde bir şey var. Sonuçta ben yorumcuyum, bireysel performansların, mevcut oyuncuların ligin sonuna demir atmış bir takım değil, en kötü ihtimalle ilk 5'i zorlayacak bir oyuncu grubu var. Oyuncuların şu ya da bu sebeplerle mental bir çöküş içerisinde.
En azından oyuncuların kafasını kaldırmalı. Hep dışlanan bir grup var orada. Mental olarak çok ruhsuz olarak adlandırılan oyuncular var. Futbolcuların kafasını kaldıracak bir seferberlik sağlanmalı. Tamamen taraftara iş düşüyor burada. Yönetime de iş düşüyor burada.
Futbolda şartlar sizi bir yere getirebilir. Pazartesi hava muhtemelen soğuk olacaktır, Fenerbahçe en altta bile olsa enerjisi yüksektir. Erzurum maçının 1.5 puanının taraftarda olduğunu düşünüyorum. Taraftarın da görevi oyuncu grubunun kafasını kaldırmak olacaktır.
Fenerbahçe'nin mali durumunu bilme şansımız yok. Üç aşağı, beş yukarı tahmin ediyoruz. Mutlaka çalışmalar vardır. 10 gün sonra lige ara veriliyor. Öncesinde çalışmaları Comolli yaptıysa vah halinize.
Mutlaka 3-4 oyuncu alınır gibi görünüyor, 3-4 oyuncuyla yollar ayrılır. Mevcut kadroyla şu andan itibaren 5.'lik 6.'lık olabileceğini düşünüyorum, şampiyonluk yarışında olmaz zaten. Bu kadar da kötü olmazdı. Mental olarak oyunculara sahip çıkmalı. Bunu yapabilecek tecrübede Ersun Yanal."
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