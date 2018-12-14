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Ersun hocanın ligi ve camiayı tanıması önemli. Ersun hoca için de önemli. Kariyeri belki de yavaş yavaş geriye gidecekti. Bundan sonra bakınca Türkiye'de pek ihtimal gözükmüyordu. Geç de olsa gerçekleşti. Tabii ki Fenerbahçe'nin kriterleri vardır, o sözleşmeymiş anlaşıldı. Hayırlı olsun iki taraf için de.