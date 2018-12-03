Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi:
"İlk yarı maçtan önce 2 takımı masaya yatırdığımda beklediğim gibi bir maç çıktı. Skor da beklediğimden az çıktı. Fenerbahçe sezon başından beri kötü gidişatına devam ediyor. Evinde sadece 2 galibiyeti var sanırım. Maalesef haftaya da Akhisarspor ile oynuyorsunuz. Koskoca Fenerbahçe'nin 14 hafta sonunda 27 puan kaybetmesi olağanüstü bir olay.
Kasımpaşa bugün kazanabilirdi de kaybedebilirdi de. Çok iyi ve güçlü bir ekip. Şampiyonluk yarışında ikinci sıradalar. Transfer yapma şansları da var.
Büyük kulüplerin ekonomik problemlerinin yanında VAR sisteminin gelmesi de etkili oldu... Önceden 7-8 gol atıyordu ofsayttan, 5-6 puan eksra geliyordu, rakibe verilmeyen penaltılar vardı. Gibi gibi...
Bu VAR geldi büyüklerin bombaları patladı. Büyük takımların işi kolay değil. Kasımpaşa 8. penaltısını attı bugün. Önceden itiraz ediyordu Kasımpaşalı yöneticiler, demek ki haklıymışlar.
Penaltıyı verdin, niye tekrarlatmıyorsun. Bir de VAR'a bakıyorsun... Penaltıda sadece Kasımpaşalı oyuncu ihlal etse tamam ama Fenerbahçeli iki oyuncu da girdiği için tekrar edilmeli. Kalecinin ihlallerine de göz yumuluyor. Penaltının tekrarı gerektirir. Penaltı tekrarlanmalıydı. İhlali yapanlar sadece Kasımpaşalılar değildi.
Kasımpaşa'nın renkli futbolu, 2 tane İstanbul'un semt takımları 1 ve 2. sıradalar. Ortak özellikleri yöneticilerin kulüpleri. Örneklerimiz de var demek ki. Fenerbahçe'nin planlama hatasından ve teknik direktör hatası ve yardımcı ile devam edilmesi ile bir yerlere kadar gelindi. Cocu ile imza feshedilmemiş olabilir...
Ama şu an ligde haftaya Akhisarspor'a 1-0 kaybedersen taraftarın sokağa çıkacak durumda değil. Hakikaten de o kadar büyük camia ki bu soğukta ligde sondan dördüncüsün ve maça 25-30 bin seyirci gelmiş.
Hiçbir kulüp bu durumdayken bu kadar seyirci maça gelmez. Taraftar hala asılıyor maça fakat yönetimin perde arkasında hesapları vardır bunu bilemeyiz. Bize de karışmak düşmez. Ama fikirlerimiz vardır. 2 puan daha gitti. Yarışta olma ihtimalin de kalmadı. 14 hafta göz göre göre iflasa doğru gidiyorsunuz ve müdahale etmiyorsunuz.
'Aykut ve Ersun hoca gelmeyecek.' Ali bey bu söze takılmış olabilir. Ben Ersun Yanal gelsin demiyorum. O dedilerle, bu dedilerle olmaz bu iş. Conte tarzı gibi bir adam bulurum 2.5 yılık bir yapılanma ile yola çıkarım. Koeman ile yapılanma şansın yok.
Ersun Yanal da pansuman olabilir. Bu takımın forması 4 ile 8 arası atar kendini. Başarılı mı deriz ona da? Fakat ben başarılı değilim. Fenerbahçe takımı zaten olur.
Frey'i sol açık oyuna aldığın zaman Trabzon'dan darbe yerken Mehmet'i oyuna alıyorsan, Frey'i sol açığa alıyorsan... Sen Frey'i sol açık yazar mısın? Solak U21'den birini sol tarafa alırsın Frey'i orada oynatacağıma. Forvete al ona bir şey demem. Frey'in sol açık oynaması benim smaç yapmam gibi bir şey.
Günümüz futbolunda 4-2-3-1 sistemi Valbuena ve Barış tarzı, yardımcı hakem gibi çizgiden koşan oyuncularla oynanmaz. Bu tip oyuncular ancak 4-3-3 dizilişinde faydalı olabilir. Oyuncular istiyor, mücadele ediyorlar ama sistem doğru olmayınca onlara da yapacak bir şey kalmıyor.
Çok takılmayalım rakamlara değildir futbol. Oyuncuya sistem gerekiyor. Bu sezonun devamını demiyorum. 2 yıl daha kimle çalışacaksa Fenerbahçe sezon sonuna kadar atayım diye düşünmeden buraya yapılanma için yeni birini getirmeli. Kimsenin reddetmeyeceği bir adam.
Sayın Ali Koç, "Ersun Yanal'ı getirirsem taraftarın istediğini yapmış olurum" gibi bir psikolojide davranmamalı. Ersun Yanal mevcut yaralara iyi bir pansuman olur. Ancak bence Fenerbahçe, Conte tarzı bir teknik adamla yoluna devam etmelidir. "Yeniden yapılanma" bunu gerektirir.
Ben bu kadar olağanüstü durumlar beklemiyordum. 20 hafta kalmış hepsini kazansanız Galatasaray'dan 1 puan eksik alıyor, geçen sezonki Fenerbahçe'den 2 puan fazla alıyor. Ne oynayacağın belli değil. Fenerbahçe'nin ne oynamadığı belli. Pansuman yapılabilir. Ersun Yanal'ın devre arasına kalmadan Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Asla duyum değil, bilmiyorum.
Tekrar konusuna gelecek olursak VAR çok kullanılıyor. Avrupa'da bu kadar olmuyor. Az gidilsin öz gidilsin. Hakem baktığı halde hata yaptı. Orada aklına oyun kuralı gelecek. İki takım oyuncuları ihlal ederse diyor... Büyük ihtimal görmedin sen. Kamera sayımız az.
Sayın Ali bey iyi bir Fenerbahçeli olarak geldiniz ama soyadınızı kullanın artık. Cocu'ymuş falan öyle değil. Fenerbahçe'nin durumunu fırsata çevirin. Bu saatten sonra o gelsin bu gelsin olmaz. Ben Zidane okuyacağım artık. Reddedilmeyecek bir fırsat sun. Nasıl sunarsan sun. Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı. Elinizde 20 hafta var.
Fenerbahçe o kadar büyük bir kulüp ki... İddia ediyorum, hiçbir Türk takımı böyle bir durumdayken 30 bin kişi stada gelmez. Sayın Ali Koç sahneye çıkmalı; "Yok canım o da gelir mi Türkiye'ye" dedirtecek bir teknik direktör getirmeli Fenerbahçe'ye.
Kasımpaşa'nın kalıcı olması için kalıcı gelirleri olması lazım. Yayıncı kuruluştan da ciddi para kazandılar. Sıkıntı nerede? Reklam verenler bu işten kaçıyorlar. Koskoca Fenerbahçe geçen senenin tamamınının yakını forma reklamsız bitirdi. Bu sene Ali Bey'in ailesinin yakını sponsor oldu.
Türkiye'de en çok yere yatan kaleci Harun'dur ve iddia ediyorum en çok forması çamur olan Harun'dur. Yerden kalkmıyor adam. Yan topları zayıf olabilir ama çizgi mesafesinde şut manyağı oldu. Fenerbahçe'de kalecilik kolay değildir. Niye? Çünkü soğurdun. Harun 5 bin 4 binlerde koşuyor ortalama."
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