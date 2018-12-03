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Hiçbir kulüp bu durumdayken bu kadar seyirci maça gelmez. Taraftar hala asılıyor maça fakat yönetimin perde arkasında hesapları vardır bunu bilemeyiz. Bize de karışmak düşmez. Ama fikirlerimiz vardır. 2 puan daha gitti. Yarışta olma ihtimalin de kalmadı. 14 hafta göz göre göre iflasa doğru gidiyorsunuz ve müdahale etmiyorsunuz.