Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Fenerbahçe maçı yorumları!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederken şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı ve sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin uzun yıllar unutulmayacak derbi zaferini değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları...
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı Galatasaray maçını yorumladı. İşte Rıdvan Dilmen'in o değerlendirmelerinden öne çıkanlar:
"TARİHİN EN İYİ KADROSU"
"Sezon başından beri söylediğimiz şeyi bugünde gördük. Fenerbahçe'nin bu kadrosu belki de tarihinin en iyi kadrosu ve Galatasaray'dan aşağı kalır hiçbir yanı yok."
"GALATASARAY, BERABERLİK BİLMİYOR"
"Galatasaray'a bu karşılaşmada beraberlik yetiyordu ama bu takım beraberliğe oynamayı hiç bilmiyor."
"SAÇMA SAPAN BİR KIRMIZI KART"
"İsmail Kartal bu maçta, "Ben kazanmaya geldim ve baskılı oynayacağım" dedi ve bunu da o görülen saçma sapan kırmızı karta kadar başardı."
"SADECE BİR POZİSYONU VAR"
"Galatasaray, Fenerbahçe kırmızı kart gördükten sonra uzatmalarla birlikte 102 dakikada 1 tane pozisyona girebildi, o pozisyonda duran top."
"İSMAİL KARTAL ADETA SANAT YAPTI"
"İsmail Kartal ikinci yarıya, 'Bana bir puan yeter' mentalitesiyle çıktı ve bence de haklıydı da çünkü 11-10 oynamak zor, Galatasaray'a karşı oynamak daha zor. İsmail Kartal'ı eleştirmesine eleştirdim ama bugün resmen bir sanat yaptı."
"HAKLI BİR GALİBİYET ALINDI"
"Fenerbahçe bu maçta oyuncularıyla ve hocasıyla bambaşka bir maç oynadı. Fenerbahçeli oyuncular bu maçta sahada gösterdiği emekle ve oyunla haklı bir galibiyet elde etti."
"20 SENE SONRA BİLE HATIRLANIR"
"Bu karşılaşma bundan 20 sene sonra hatırlanacaktır. Kuşkusuz hatırlanacaktır"
"GALATASARAY FİZİKSEL OLARAK DA KAYBETTİ"
"Galatasaray bu karşılaşmada oyunun yanı sıra fizisksel olarak da maçı kaybetti. Bu maç 11-11 şekilde tamamlansaydı Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet alırdı."