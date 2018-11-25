12 | 30

Frey çıkıyordu. Ondan önce Slimani'yi çıkar. Bir Mehmet'i çıkarıyorsun diğer Mehmet'i alıyorsun. Orta sahayı Eljif ile Mehmet'e bırakıyorsun. Bir ara halı saha da maç olur ya Trabzonsporlular birbirlerine vermekten gol atamadılar. 2-1 olunca da Trabzonspor maçı bitirmeye gitti. Sonra direkten dönen bir top, bayrak niye kalktı onu da anlamadım. 75. dakikada 26 tane şut var. Nerede var bu?