Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçı yorumladı:
Muhtemelen Trabzonspor 4-0 kazandığı Galatasaray maçı sonrası böylesine rahat rahat şut attıkları, bu kadar pozisyona girdikleri maç oynamamıştır. Trabzonspor 2-0 bitse ile hayıflanmalıydı.
Fenerbahçe de 2 ile kurtuldu. Harun bir kere 5 yıldız. 2 gol yedi, 1 penaltı kaçırdı rakip. Yusuf'un 6 falan şutu var sanırım. Sol bek Novak 1 gol, 3 pozisyon. İkisi karşı karşıya. Bugün 4 gol atabilirdi, 1 tane attı.
BeIN SPORTS bunun özetini nasıl yapacak acaba? Trabzonspor bugün fazlasıyla hak ettiği ama sonlarda berabere kalabileceği dramatik bir şekilde puan kaybedebilirdi. Fenerbahçe de 2-2'yi bulup Koeman'dan enteresan demeçler duyabilirdi. Hatta yine duyabiliriz.
Trabzonspor taraftarıyla, hocasıyla, arzusuyla çok iyi oynayan ama sonuçlandırmada beceriksiz, Harun'un da iyi oynadığı bir maçtı. Son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı tarihten bu yana en büyük fark bugün olurdu. Bugün çok daha facia bir sonuç olurdu.
Fenerbahçe'yi yenmek daha önceki 5-0'ı ve camiaları rahatlatır. Ünal hoca rahatladı. Bence Alanyaspor'u yenen Anderlecht'i yenen, Galatasarary ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe çok şanslıydı.
Bir Fenerbahçeli olarak acayip üzüntü duydum. Keşke 3-0 bitseydi. İroni yapıyorum... Teknik direktörleri maç maç değerlendirebiliriz, belli bir formatları vardır, saygı duyabiliriz. Koskoca kulübün teknik direktörünün anlayışı buysa illa eski futbolcu olmana gerek yok.
Hiçbir lisansı olan teknik direktör bundan daha fazla kötülük yapamaz. Trabzonspor ile oynuyorsun Yusuf ve Abdülkadir gibi, Novak gibi, Rodallega, Onazi ve sahanın yıldızı Sosa gibi... Pereira ise en çok hücuma çıktığı maçı oynadı sanırım.
Ali Koç 2-1'e kanmasın. Hemen hamle yapsın, hocaya teşekkür etsin, sen zaten yardımcısıydın deyip yolla. Bu adam futbolu bilmiyor. Bunun futbolla alakası yok.
Çünkü futbolda çılgınlık olabilir, riskler olabilir, yanlış oyuncu tercihleri de olabilir. Ama futbolda rakip takım 2. bölgeyi geçip seni şut manyağı yapmışken Harun şut çalışmalarında yemediği kadar şut yedi bugün. Harun'un kolları bitmişir bugün.
Tesadüfen ilk yarı 0-0 bitti. 15 dakika bir zamanın var. Ne gördün de orta sahaya takviye yapmadın? Golü yedikten sonra geliyorum diyen 2. gol geç geldi ama bir orta saha oyuncusu sokmak istedi. Bir tabela kalktı tek savunmacı oyuncusu çıkardı. O ilk skandal.
Frey çıkıyordu. Ondan önce Slimani'yi çıkar. Bir Mehmet'i çıkarıyorsun diğer Mehmet'i alıyorsun. Orta sahayı Eljif ile Mehmet'e bırakıyorsun. Bir ara halı saha da maç olur ya Trabzonsporlular birbirlerine vermekten gol atamadılar. 2-1 olunca da Trabzonspor maçı bitirmeye gitti. Sonra direkten dönen bir top, bayrak niye kalktı onu da anlamadım. 75. dakikada 26 tane şut var. Nerede var bu?
Fenerbahçelilerin gerçekten üzülmesi lazım. Mağlubiyetten dolayı değil. 10 gol atan Kayseri, Fener'e 3 gol attı. Cocu'ymuş Koeman'mış, oyuncuymuş değil. Başkan ve yönetim bu faciadan dönmeli ve görevden almalı, Ali bey getirdi, bir tane daha alır. Yoksa yazık olur gerçekten.
Maçı izleyen Fenerbahçeliler mahcuptur. Ama facia bir görüntü var. Ben mi abartıyorum? Fenerbahçelileri üzmeyin. Fenerbahçe tarihi boyunca başkan da taraftarlıktan gelme. Ben böyle oyun görmedim. Oyun derken böyle bir çaresizlik görmedim.
Trabzon'un oyununa ve emeğine saygı, altyapıdan gelen oyuncularına saygı. Ama gerçekten de enteresan bir akşam yaşadım. Lütfen Ali Koç bugüne kadar yaptığınız hatalardan dönün.
Sezon planlanlamasında ve teknik direktörlük konusunda ciddi hatalar yapıyorsunuz. Evet Fenerbahçeliler seviyor, ben de saygı duyuyorum, benim de başkanımdır. Ama şu ana kadar yapılanları gördüğüm kadarıyla kötü yönetim göstermiştir. Bu yaşananları o alınan galibiyetlerde de görmemiz lazım. Fenerbahçeliler 2-2 berabere kalmadığına sevinsinler.
Şu anda alttan 4. olan Fenerbahçe futbol takımı, şu anda deplasmanda yarım kale gittiği bir Konyaspor maçı kazanan Fenerbahçe, emin olun buraların takımı ve oyun hezimetine uğrayacak takım değil. Akıllı bir antrenör gelir ama yarışta mı olur? Olmaz ama böyle de olmaz.
Sadece Kasımpaşa lig ikincisi olduğu için değil, Akhisarspor'dan zor puan alır bu hocayla giderse. Fenerbahçe bu hocayla giderse yenemez. Ama normal şartlarda Fenerbahçe yener. Çünkü bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor. Yoksa çok antrenörler vardır.
Neden bilmiyor? Sen ne zaman Mehmet Topal'ı çıkardın Mehmet Ekici'yi aldın o zaman futbolu bilmiyorsun dedim. O değişikliği yapan teknik direktör bana göre Türkiye'de antrenörlük yapmamalı. Beni yanlış anlamasınlar. Çok önemli teknik adamlar gördüm ve çalıştım. Uzayda falan lig varsa emin ol dünyada oynanan oyun ile alakası yok. Böyle bir oyun oynanmıyor. Dua etsin Fenerbahçeliler maç 2-2 bitmedi. Ali Koç yine kendisini kandırırdı.
Trabzonspor iyi takım ama kendinizi kandırmayın. Haftaya oynayacakları maçı çok zor geçer. Böyle bir düzende kaleye gidemiyorsunuz, pozisyon veriyorsunuz. Trabzonspor aslında bir kişi eksik oynadı. Öndeki oyuncudan çok arkadaki oyuncu daha fazla pozisyona girdi. 6 tane falan şut attı sanırım.
Yusuf bence çok iyi oynadı ama Sosa haftanın yıldızıydı. Müthiş de bir gol attı. Oyunun her iki tarafını çok iyi oynadı. Fenerbahçe'de ise Harun dışında oyuncu saymaya gerek yok. Saymıyorum. Harun 2-1 yenildi. Ne yapsın çocuk?
Başlangıç yanlış. Mehmet Topal - Mehmet Ekici değişikliği çok yanlış. Günümüz futbolunu bilmiyor bu arkadaş ve buna teslim ettiler. Sorumlusu da Ali Koç'tur. Yıllardır sporun içerisindesiniz ve çok önemli bir kulübün başındasınız. Bugüne kadar 13 hafta boyunca kadro yapılanması sizin yaptığınız yapılanma Comolli ile. Aykut ile çalışmazsınız buna da eyvallah.
Scout ekipleriniz rezalet. Sportif direktör Türkiye ile alakası yok. Ayew ortalıkta dolaşn bir oyuncuydu. Frey bir anda çıktı ortaya. Koşmazsa zaten çekilmez. İyi niyetle oynuyor. Hem kadro yapılanmasıyla sınıfta kaldınız, Cocu tercihi yanlış olabilir. İlk hafta 90+'da Bursaspor maçında gözüküyordu.
Ali Koç'a bir şans verdiler. Sonraki hafta darmadağın oldular. Göztepe maçında da aynı tablo vardı. Ligin 4. hafta Kayseri şansı geldi 3 tane yedin. Bunlarla olmayacak, at golü. Yine yapmadın devam ettin. Bari gönderdiyken sülalesiyle beraber yollasaydın. O kazandıkları maçlar buraya kadar getirdi bu durumu. (Galatasaray, Anderlech, Alanyaspor). Comolli hayatında futbol sahasına uğramamış mı hiç?
Uğurcan Çakır'ı tebrik ediyorum. Güzel maç çıkardı. U19' da falan oynuyor sanırım. 20 yaşındaki Hüseyin'i oynatan Ünal hocaya da helal olsun. Trabzon'un reçetesi zaten belli; alttan oyuncu çıkaracaksın. Fenerbahçe ile oynuyorsun ve çift santrfor oynuyor. Tebrik etmek lazım. Frey ve Slimani ile çift forvet oynanmaz. Burası Hollanda ligi değil.
Başakşehir yendiği taktirde Fenerbahçe liderden 17 puan geriye düşüyor. Fenerbahçe'nin 17 puan geride kaldığı bir dönem var mıdır? Kulüp ekonomik olarak ciddi bir yatırım yapmış. Ama kimse böyle bir Fenerbahçe istemiyor. Fenerbahçe tarihin en kötü dönemini yaşıyor ve bunun sorumlusu Ali bey ve yönetimidir.
Görünen köy kılavuz istemez. Fenerbahçe kazanırken kötü olduğunu görmüyor musunuz? Koskoca Fenerbahçe'nin 1 maç eksik ile liderin 14 puan gerisinde. Yenerse 17 puan. Nerede görülmüş bu tarihte? Çok büyük bir teknik direktör değişikliğine gideceğini düşünüyorum. Değiştirmek de zorunda. Comolli denen arkadaşa da teşekkür edip göndermeli. Bu kulübü anlayacak teknik direktör ve oyuncu grubuna ihtiyaç var. Gerekirse Semih bey ve yöneticiler gönderilir.
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