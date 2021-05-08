Rıfat Ilgaz 110 yaşında 0:00 / 0:00

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'Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'ın 110'uncu yaş günü...

8 Mayıs 1911'de Cide'de doğan Rıfat Ilgaz, Türkiye'nin en çalkantılı siyasi dönemlerinde devam ettiği dergiciliği, aynı dönemdeki birçok yazar gibi, onun da adliye koridorlarında ve hapishanede zaman geçirmesine neden oldu. Oldukça üretken olan yazın hayatına şiirden mizah öykülerine, romandan çocuk kitaplarına birçok farklı alanda eser sığdırdı. Bir zamanlar toplatılan 'Karartma Geceleri', 2004'te 100 Temel Eser listesine girdi.

Rıfat Ilgaz, 7 Temmuz 1993'te 82 yaşındayken vefat etti.

ESERLERİ

Şiir: 14

Roman:11

Anı: 3

Öykü: 21

Çocuk Edebiyatı: 10

Tiyatro Oyunları: 7

Ödül Sayısı: 4