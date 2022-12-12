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Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi'nin restorasyonu tamamlandı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk edebiyatına çok sayıda eser kazandıran ve 'Hababam Sınıfı' romanıyla gönüllerde taht kuran Rıfat Ilgaz'ın adını taşıyan kütüphaneyi yeniden kitapseverlerle buluşturmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında güçlendirme ve onarım çalışmaları yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: Yapılan çalışmalar neticesinde, kütüphanemiz 0'dan 77'ye herkesi ağırlamaya hazır hale geldi. Hizmet binası içinde 0-6 yaş okul öncesi, 7-14 yaş çocuk bölümü, yetişkin bölümü, okuma-araştırma salonları, konferans salonu ve etkinlik salonları yapıldı. Toplam 4 kat ve 1800 metrekare alana sahip olan kütüphanede, 250 kişi için çalışma kapasitesi sağlandı. 35 bin civarında kitap, süreli yayının bulunduğu kütüphane engelli erişimine uygun olarak yeniden yapılandırıldı. Kütüphane binasının tefriş çalışmaları, günümüz modern kütüphanecilik anlayışıyla yenilenerek tüm kullanıcı hizmetlerinin eksiksiz verilmesine hazır hale getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı olarak gerçekleştirdiği kütüphane açılışlarının kendileri için çok daha kıymetli olduğuna vurgu yapan Mehmet Nuri Ersoy, "Bu değerli eserin tadilatında ve teşrifatında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde de birkaç hafta içinde yeni bir kütüphane açılışı yapacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: Oraya da çok değerli bir üstadın ismini vereceğiz. Doğan Hızlan Kütüphanesi yapmayı planlıyoruz. Kendi koleksiyonunu da oraya bağışlayacak. Orası da Bakırköy'e çok yakışacak diye düşünüyorum. Bu sıra peş peşe İstanbul'da kütüphaneler açıyoruz. Önümüzdeki ay inşallah Rami Kışlası'nı hizmete alıyoruz. İnşaat çalışmaları ay sonuna kadar tamamlanmış oluyor. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak. İçinde Türkiye'nin en büyük Atatürk ihtisas kütüphanesini de oluşturuyoruz. Yazma eserler koleksiyonunun ve şifahanesinin bulunduğu bir bölüm oluşturuyoruz. 36 bin metrekare kapalı alana sahip, dev bir kütüphane olacak. İçinde 51 bin metrekarelik bir millet bahçesi var. Sadece bir kütüphaneden bahsetmiyorum. Hem bir sanat merkezi hem millet bahçesi hem de devasa 0'dan 80 yaşına, herkese hitap edebilecek özellikleri olan bir kütüphane olacak. 4 binden fazla oturma ve 2,5 milyonluk kitap kapasitesi var. İnşallah İstanbullulara çok yakışacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın ise çocukluğunun kütüphanenin bulunduğu semtte geçtiğini ifade ederek, "Yıllarca bu caddeden geçerken bu binanın köhnemiş ve bakımsız hali beni hep derinden üzmüştü. Bir kütüphanenin bu halde olması beni çok üzüyordu. Burası bu mahallenin çocuklarına hizmet edebilecek mekana dönüşebilirdi ve gerçekten dönüştü. Sayın bakanımız sağ olsun bütün iradesini ortaya koydu ve bugün bu kütüphaneyi açıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.