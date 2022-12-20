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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınevi'nin kurucusu Aydın Ilgaz, 82 yaşında hayata veda etti. Ilgaz, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

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DHA
  • Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Yazar Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Aydın Ilgaz için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
  • Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Törene, Aydın Ilgaz'ın eşi Nilgün Ilgaz, oğulları Kerem ve Anıl Ilgaz ve kızı Elif Ilgaz taziyeleri kabul etti.  
  • Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Aydın Ilgaz'ın cenaze törenine Sunay Akın, Ebru Cündübeyoğlu, 'Hababam Sınıfı' oyuncuları, yakınları ve sevenleri katıldı.

     
  • Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    "EN BÜYÜK ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

    Aydın Ilgaz'ın eşi Nilgün Ilgaz, "En büyük arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüm. Şaka yaptı diye düşünüyorum. Hala daha inanamıyorum. Oturduğu yerde on dakika içerisinde güle oynaya gitmek böyle bir şey. Ona çok yakışır bir ölüm oldu. Ama kabullenmesi çok zor" dedi.
  • Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Başında sarı yazma bulunan tabut omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Aydın Ilgaz, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
  • Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Öte yandan Aydın Ilgaz, 2014'te Habertürk'e verdiği röportajda üçüncü versiyon 'Hababam Sınıfı' adlı sinema filmindeki bazı sahnelerden duyduğu rahatsızlığını dile getirmişti.

    İstanbul'da 2 Mart 1940'ta dünyaya gelen Aydın Ilgaz, babası ile Çınar Yayınevi'ni kurdu.

    Aydın Ilgaz, Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Sınıf' kitaplarıyla ilgili anılarını, 2004'te "Sınıfın Efsanesi" başlıklı kitabında toplayarak okuyucuyla buluşturmuştu.

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