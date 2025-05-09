Rihanna, baget ekmek çantasıyla dikkat çekti
New York sokaklarında karnı belirginleşen haliyle objektiflere yansıyan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, baget ekmek şeklindeki ilginç çantasıyla dikkatleri üzerine çekti
Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ile katıldığı 2025 Met Gala'sında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.
37 yaşındaki yıldız şimdilerde karnı belirginleşen haliyle objektiflere yansıyor.
Geçtiğimiz gün New York sokaklarında görüntülenen Rihanna, sade ve rahat tarzıyla dikkat çekti. Ancak görünümünde asıl konuşulan detay, baget ekmek şeklindeki ilginç çantası oldu.
Fotoğraflar: Backgrid USA