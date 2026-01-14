Habertürk
        Rihanna'dan dördüncü çocuk sinyali - magazin haberleri

        Rihanna'dan dördüncü çocuk sinyali

        Üçüncü çocuğunu eylül ayında dünyaya getiren Rihanna, sosyal medyada öyle bir yorum yaptı ki, herkes dördüncü çocuğun yolda olduğunu düşündü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 10:50 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:53
        Eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Rihanna, dördüncü bebek planı yaptığı mesajını verdi. 37 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, bir Instagram gönderisine yaptığı esprili yorumla hayranlarını şaşırttı.

        Montana Brown adlı Instagram kullanıcısı, "2026'da seksi ve çekici mi olacağım, yoksa hamile mi kalacağım diye karar veriyorum" başlığıyla bir video yükledi.

        Rihanna, yorumlar bölümünde; "Bir dakika! Yani deli değilim o zaman? Kesinlikle!" diye yazdı.

        Uzun süredir birlikte olduğu rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky ile 3 yaşında RZA ve 2 yaşında Riot adlarında oğulları, henüz 3 aylık olan Rocki adında bir kızı olan Rihanna'nın bu mesajı, dördüncü çocuğa hazırlandığı ya da hamile olduğu şeklinde yorumlandı.

        Bazı hayranları, "Lütfen artık albüm çıkar" şeklinde yorumlar yazarak, aile hayatına odaklanan Barbadoslu şarkıcının müziğe dönmesi çağrısı yaptı.

        #Rihanna
        #rihannanın çocukları
        #rihanna hamile mi
        #Asap Rocky
