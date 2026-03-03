Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rihanna müziğe döndü! Yeni albüm için stüdyoya girdi

        Rihanna yeni albüm için stüdyoya girdi

        Rihanna, sonunda hayranlarını havalara uçuran haberi verdi. Müziğe dönen Barbadoslu şarkıcı, 10 yıllık aranın ardından stüdyoya girdiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 15:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beklenen haberi verdi

        Rihanna, hayranlarının yıllardır beklediği müjdeli haberi verdi. Riri lakaplı Barbadoslu şarkıcı, 10 yıl aradan sonra ilk kez stüdyoya dönüp yeni albüm kaydettiğini duyurdu.

        9 Grammy ödüllü 38 yaşındaki sanatçı, en son 2016'da 'ANTI' albümünü çıkarmıştı. Sosyal medya paylaşımıyla tekrar müzik üzerinde çalıştığına dair ipuçları veren şarkıcı, "Bir günüm" notu düştüğü videosuyla sabahın erken saatlerine kadar stüdyoda çalıştığını gösterdi.

        Rihanna, akşam 21.00'de başlayıp gece 1.30'a kadar süren Savage X adlı iç çamaşırı markasının toplantısı sırasında, iş ve annelik sorumluluklarını dengelemeye çalışırken "hayatının en uzun gününü" geçirdiğini açıkladı.

        REKLAM

        Üç çocuk annesi Rihanna, "Önce stüdyoya gitmem gerekiyor, sonra da oğlum için bir Mardi Gras kostümü yapmam lazım, hayatımın en uzun günü" ifadesini kullandı.

        Videoda, saat gece 2'yi geçtiğinde Rihanna, stüdyoda ekibiyle birlikteyken bir deftere notlar yazarken görüldü.

        Daha sonra stüdyoda dans ederken görülen Rihanna, videoda ayrıca saat sabah 7'ye yaklaşırken eve giderek annelik görevlerine başladığını, oğlunun kot pantolonunu süslediğini ve Mardi Gras Karnavalı kostümü için bir şemsiye dekore ettiğini takipçileriyle paylaştı.

        Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile 2019'dan bu yana birlikte olan ve ilişkisini kamuoyuna 2021'de duyuran Rihanna'nın 3 yaşında RZA, 2 yaşında Riot adlarında iki oğlu ve yaklaşık altı aylık Rocki adında bir kızı bulunuyor.

        REKLAM

        Hayranları, son yıllarda anneliğe, iç çamaşırı ve kozmetik markası işlerine odaklanan Rihanna'nın müziğe döndüğü haberiyle çılgına döndü. Rihanna'nın stüdyoda çalıştığını görenler mutluluklarını dile getiren mesajlar yağdırdı.

        Rihanna 2016'dan beri yeni bir albüm çıkarmadı. Ünlü şarkıcı sadece 2022'de 'Lift Me Up' adlı bir şarkı yayınladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ilaç aldıktan sonra arkadaşının evine giden ve burada rahatsızlanan Yazgül Can (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  (DHA)

        #Rihanna
        #müzik
        #yeni albüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        15 yaşındaki Fatih'in katiline 12 yıl ceza!
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!