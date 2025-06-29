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        Haberler Dünyadan Rihanna yeni filmi 'Şirinler'i tanıttı

        Rihanna yeni filmi 'Şirinler'i tanıttı

        Rihanna, Şirine karakterine sesiyle hayat verdiği animasyon filmi 'Şirinler'in tanıtımını yaptı. Üçüncü çocuğuna hamile olan şarkıcı, büyüyen karnıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 15:55 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:59
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        'Şirine' oldu
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        Rihanna, seslendirme kadrosunda yer aldığı 'Şirinler' filminin tanıtım etkinliğine katıldı.

        Üçüncü çocuğuna hamile olan 37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Belçika'nın Brüksel kentinde yapılan dünya prömiyerinde halıda yürürken, büyüyen karnıyla dikkat çekti.

        Rihanna, yeni filminin galasında, filmin kadrosunda yer alan oyuncular James Corden, Dan Levy ve yönetmen Chris Miller ile bir araya geldi.

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        Rihanna'ya, rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky de eşlik etti.

        Rihanna, Şirinler temasına uygun olarak giydiği mavi elbisesiyle beğeni topladı.

        Ünlü şarkıcı, üçüncü çocuğuna hamilelik haberini, Met Gala'da vermişti. Rihanna ilk olarak Ocak 2022'de Rocky ile ilk çocuğunu beklediğini açıklamıştı. İkinci çocuğu Riot'a hamileliğini ise 2023 Super Bowl devre arası gösterisinde duyurmuştu.

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        #Rihanna
        #Hamile
        #şirinler
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