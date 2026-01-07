Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu kendi tanıttı

Rihanna, sahibi olduğu iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonundan parçaları kendi giydi ve poz verdi.

37 yaşındaki üç çocuk annesi Barbadoslu şarkıcı, Sevgililer Günü ürünlerini tanıttı.

Kırmızı sütyenli takımı giyerek cesur pozlar veren Rihanna, 149 milyon takipçili Instagram hesabında, "Afrodit bir vahşiydi" mesajını yazdı.

Diğer girişimleriyle birlikte onu milyarder yapan iç çamaşırı markasını sergileyen Rihanna'ya, beğeni ve yorum yağdı. Rapçi Dreezy, "Her çocukla daha da güzelleşiyor gibisin" diyerek hayranlığını dile getirdi.

2020'den beri rap şarkıcısı ASAP Rocky ile ilişki yaşayan Rihanna, Eylül 2025'te Rocki Irish adını verdiği kızını dünyaya getirdi.

Rihanna'nın RZA adında 3 yaşında ve Riot adında 2 yaşında iki oğlu bulunuyor.