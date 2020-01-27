ABD'li ünlü basketbol yıldızı Kobe Bryant, helilkopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Bryant'ın vefatı nedenilye yurt dışında ve yurt içinde paylaşımlarda bulunan milyonlarca sosyal medya kullanıcısı R.I.P ifadelerini kullandı. Peki R.I.P ne demek?
R.I.P. NE ANLAMA GELİYOR?
İngilizcede vefat eden kişilerin ardından kullanılan bir söz öbeği olan "Rest in peace" ifadesinin kısalmasıdır. R.I.P'nin yani "Rest in peace" ifadesinin Türkçedeki karşılığı ise "Huzur içinde yatsın" anlamına gelmektedir.
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