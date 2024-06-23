Risotto tarifi: İtalya'nın meşhur lezzeti risotto evde kolay ve pratik bir şekilde nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden risotto, artık kendi mutfağınızda da kolayca yapabileceğiniz bir lezzet haline geliyor. Aromatik malzemeler ve doğru tekniklerle hazırlayacağınız bu tarif, hem gözlere hem de damaklara hitap edecek. İşte detaylar!