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        Haberler Yemek Yapma Risotto tarifi: İtalya'nın meşhur lezzeti risotto evde kolay ve pratik bir şekilde nasıl yapılır?

        Risotto tarifi: İtalya'nın meşhur lezzeti risotto evde kolay ve pratik bir şekilde nasıl yapılır?

        İtalyan mutfağının en gözde yemeklerinden biri olan risotto, artık evde de kolayca hazırlanabilir. Kremamsı dokusu ve zengin aromasıyla damakları şenlendiren bu tarif, misafirlerinizi etkilemek için mükemmel bir seçenek. İşte, adım adım uygulayabileceğiniz pratik risotto tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 16:53 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:53
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        İtalyan mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden risotto, artık kendi mutfağınızda da kolayca yapabileceğiniz bir lezzet haline geliyor. Aromatik malzemeler ve doğru tekniklerle hazırlayacağınız bu tarif, hem gözlere hem de damaklara hitap edecek. İşte detaylar!

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        MALZEMELER

        300 gram Arborio pirinç

        400 gram kestane mantarı

        Toz parmesan peyniri

        2 diş sarımsak

        1 litre et suyu

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 adet kuru soğan

        Tuz

        Karabiber

        Maydanoz

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        HAZIRLANIŞI

        Tavaya tereyağı koyulur, üzerine kıyılmış sarımsaklar eklenir.

        Biraz kavrulunca doğranmış mantarlar eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilip kenara alınır.

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        Ayrı bir tavaya biraz zeytinyağı ve bir parça tereyağı eklenir.

        Küçük küçük doğranmış kuru soğanlar eklenir ve biraz kavrulur. Biraz tuz serpilir.

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        Üzerine pirinç eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Kavrulan pirinçlerin üstüne et suyundan iki kepçe eklenir.

        Pirinçler suyu çekene kadar karıştırmaya devam edilir.

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        Her suyunu çektiğinde tekrar 2 kepçe et suyu eklenir.

        Son sular da eklendikten sonra ocak kapatılır toz parmesan ve bir parça tereyağı eklenir. Tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edilir.

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        Hemen ardından mantarlar ve ince kıyılmış maydanoz eklenir karıştırılır. Üzerine parmesan ve karabiber serpilir.

        Afiyet olsun!

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