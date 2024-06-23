Risotto tarifi: İtalya'nın meşhur lezzeti risotto evde kolay ve pratik bir şekilde nasıl yapılır?
İtalyan mutfağının en gözde yemeklerinden biri olan risotto, artık evde de kolayca hazırlanabilir. Kremamsı dokusu ve zengin aromasıyla damakları şenlendiren bu tarif, misafirlerinizi etkilemek için mükemmel bir seçenek. İşte, adım adım uygulayabileceğiniz pratik risotto tarifi!
İtalyan mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden risotto, artık kendi mutfağınızda da kolayca yapabileceğiniz bir lezzet haline geliyor. Aromatik malzemeler ve doğru tekniklerle hazırlayacağınız bu tarif, hem gözlere hem de damaklara hitap edecek. İşte detaylar!
MALZEMELER
300 gram Arborio pirinç
400 gram kestane mantarı
Toz parmesan peyniri
2 diş sarımsak
1 litre et suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet kuru soğan
Tuz
Karabiber
Maydanoz
HAZIRLANIŞI
Tavaya tereyağı koyulur, üzerine kıyılmış sarımsaklar eklenir.
Biraz kavrulunca doğranmış mantarlar eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilip kenara alınır.
Ayrı bir tavaya biraz zeytinyağı ve bir parça tereyağı eklenir.
Küçük küçük doğranmış kuru soğanlar eklenir ve biraz kavrulur. Biraz tuz serpilir.
Üzerine pirinç eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Kavrulan pirinçlerin üstüne et suyundan iki kepçe eklenir.
Pirinçler suyu çekene kadar karıştırmaya devam edilir.
Her suyunu çektiğinde tekrar 2 kepçe et suyu eklenir.
Son sular da eklendikten sonra ocak kapatılır toz parmesan ve bir parça tereyağı eklenir. Tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edilir.