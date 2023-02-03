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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rita Ora, Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıkladı

Geçtiğimiz yıl nişanlanan Rita Ora ile Taika Waititi'nin, kısa bir süre sonrada evlendikleri ileri sürülmüştü. Haklarında çıkan iddiaları doğrulayan Ora, katıldığı bir programda ilk kez nişan yüzüğünü gösterdi

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  • Rita Ora, Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıkladı - Magazin haberleri

    2021'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Rita Ora ile yönetmen Taika Waititi, geçtiğimiz yıl evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
  • Rita Ora, Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıkladı - Magazin haberleri

    ALYANS DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

    Ora, bu fotoğrafı, "Hafta sonu boyunca Paris'ten sevdiğim ve paylaşmayı tamamen unuttuğum anlar..." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı. 

    Ünlü şarkıcının parmağındaki alyansı dikkat çekmişti. Rita Ora'nın bu paylaşımının ardından ikilinin gizlice evlendiği ileri sürülmüştü. 
  • Rita Ora, Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıkladı - Magazin haberleri

    'EVLİLİK' İDDİALARINI DOĞRULADI

    Tüm bunların ardından Rita Ora, aylar sonra Taika Waititi ile haklarında çıkan iddiaları doğruladı. 
  • Rita Ora, Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıkladı - Magazin haberleri

    "YÜZÜĞÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ"

    'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' adlı programa katılan Rita Ora, eşinin aldığı nişan yüzüğünü de göstermeyi ihmal etmedi.
  • Rita Ora, Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıkladı - Magazin haberleri

    "HER ŞEYİN DOĞRU HİSSETTİRMESİNİ İSTEDİM"

    Rita Ora, zümrüt yüzüğünü kameralara gösterirken, "Kocam bu yüzüğü alırken iyi bir iş çıkardı" diye espri yaptı ve daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

    Ne istediğinizi bilirsiniz ve ben bu kişiyle birlikte olmak istediğimi gerçekten bildiğimi hissettim. Sadece her şeyin gerçekten doğru hissettirmesini istedim. Bu yüzden onu dükkâna götürüp tam olarak hangi yüzüğü istediğimi göstermiş olabilirim.
  • Rita Ora, Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıkladı - Magazin haberleri

    "BENİMLE BAŞA ÇIKABİLECEK BİR ERKEĞE İHTİYACIM VAR"

    Rita Ora, daha önce verdiği bir röportajda onunla başa çıkabilen bir erkeğe ihtiyacı olduğunu söylemişti.
  • Rita Ora, Taika Waititi ile gizlice evlendiğini açıkladı - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Taika Waititi, 2011'de yapımcı Chelsea Winstanley ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında da sessiz sedasız boşanmıştı. Waititi ve Wistanley'in 'Matewa' ve 'Te Hinekahu' adında iki tane çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Backgrid UK, AP

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