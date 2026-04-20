Rıza Kayyalp, Ermeni rakibini tuş etti!
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk müsabakasında Ermeni rakibi Albert Vandanyan'ı tuş ederek mağlup etti.
Giriş: 20 Nisan 2026 - 13:24
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yaptı.
2 kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Arnavutluk’ta bugün başlayan şampiyonadki ilk müsabakasında Ermeni rakibi Albert Vandanyan karşısında tuşla kazandı.
13’üncü şampiyonluk için mindere çıktığı şampiyonadaki ilk maçında 78’inci saniyede zafere uzanan Rıza Kayaalp sıradaki rakiplerini beklemeye başladı.
