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        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu, ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Rıza Kocaoğlu, ameliyat geçirdi

        Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun, 'yalan tanıklık' nedeniyle hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:52
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        Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

        Rıza Kocaoğlu, 9 Mayıs'taki duruşmaya katılmıştı.

        Mahkeme, Halit Ergenç'i; 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        Dün gerçekleşen duruşmaya Rıza Kocaoğlu katılamamıştı. Ünlü oyuncunun duruşma günü ameliyat olduğu öğrenildi.

        Hasta yatağından fotoğrafını paylaşan Rıza Kocaoğlu; "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" dedi. Oyuncu, ameliyat nedeni hakkında ise açıklamada bulunmadı.

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        #Rıza Kocaoğlu
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