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        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu hastane yatağından kalkıp spora koştu - Magazin haberleri

        Rıza Kocaoğlu hastane yatağından kalkıp spora koştu

        'Yalan tanıklık' suçlamasıyla 23 Mayıs'ta hapis cezası aldığı duruşmaya ameliyat olduğu için katılamayan Rıza Kocaoğlu, iyileşti. Kocaoğlu, hastane yatağından kalkıp spora koştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:53
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        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
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        Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme; Halit Ergenç'i; 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

        Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, davanın ilk duruşmasına birlikte katılmıştı.
        Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, davanın ilk duruşmasına birlikte katılmıştı.

        Rıza Kocaoğlu'nun mahkemeye ameliyat olduğu için katılamadığı ortaya çıkmıştı. Kocaoğlu, hastane odasından yayımladığı fotoğrafa; "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" notunu düşmüş ancak ameliyat nedeni hakkında açıklamada bulunmamıştı.

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        Ünlü oyuncu, kısa sürede iyileşti. Spor salonunda spor yaparken poz veren Rıza Kocaoğlu; "Hareket iyidir" notuyla yayımladı.

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