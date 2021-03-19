"ŞİŞKO YAZMAYIN"

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Kocaoğlu, "Çok merak ediyorum, haber çıkarsa bakacağım bu fotoğrafın altına ne yazacaksınız? Lütfen rica ediyorum 'şişko, işte kilo aldı veremiyor' gibi şeyler olmasın. Şimdi buradan sete gidiyoruz, sabaha kadar çalışacağız" dedi.