Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 21:56 Güncelleme:
Pehlevi, başkent Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.
Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı.
Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.
Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı.
İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.
