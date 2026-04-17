Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Rıza Tamer, Bodrum'daki evinde akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, hayranlarına acı haber geldi. Peki, Rıza Tamer kimdir, kaç yaşında? Rıza Tamer neden hastaneye kaldırıldı, vefat mı etti? Rıza Tamer hastalığı neydi? İşte bilgiler...
ÜNLÜ İSİMDEN ACI HABER
2004 yılında Popstar Türkiye yarışmasına katılan ve 'Benden Sonra' şarkısı ile ünlenen Rıza Tamer'den acı haber geldi. Popstar'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Rıza Tamer, hayata veda etti.
RIZA TAMER HASTALIĞI NEYDİ?
Rıza Tamer'in rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra akşam saatlerinde dinlenmek üzere sırtüstü uzandığı ve bir süre sonra aniden fenalaştığı aktarılmıştı.
Yaşanan bulantı sonrası solunum sıkıntısı yaşadığı öne sürülen Tamer için yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rıza Tamer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarılmıştı.
RIZA TAMER KİMDİR?
Rıza Tamer, 2004 yılında ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu. Aslen Kahramanmaraşlı olan Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Yarışma süresince sergilediği sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesi kazandı. Rıza Tamer yarışmayı üçüncülükle tamamladıktan sonra Yan, Efendim ve Adam Olmaz gibi şarkılarla profesyonel müzik dünyasına attı.