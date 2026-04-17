ÜNLÜ İSİMDEN ACI HABER

2004 yılında Popstar Türkiye yarışmasına katılan ve 'Benden Sonra' şarkısı ile ünlenen Rıza Tamer'den acı haber geldi. Popstar'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Rıza Tamer, hayata veda etti.

RIZA TAMER HASTALIĞI NEYDİ?

Rıza Tamer'in rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra akşam saatlerinde dinlenmek üzere sırtüstü uzandığı ve bir süre sonra aniden fenalaştığı aktarılmıştı.

Yaşanan bulantı sonrası solunum sıkıntısı yaşadığı öne sürülen Tamer için yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rıza Tamer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarılmıştı.