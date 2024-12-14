Rize'de denizde hortum, kar ve dolu yağışı Rize'de şiddetli fırtına ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı hakim olurken, denizde de hortum oluştu. Pazar ilçesinde ise dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Havayolu seferleri de iptal edildi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 14.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:35 facebook

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