Rize'de denizde hortum, kar ve dolu yağışı
Rize'de şiddetli fırtına ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı hakim olurken, denizde de hortum oluştu. Pazar ilçesinde ise dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Havayolu seferleri de iptal edildi
Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı hakim olurken, denizde de hortum çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün öğle saatlerinde başlayan fırtına Rize merkez ve sahil ilçelerinde etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı yaşandı..png
Pazar ilçesinde ise önce dolu yağışı yaşanırken ardından dolu yerini kar yağışına bıraktı. Yine Pazar ilçesi açıklarında denizde hortum görüldü.
Öte yandan Rize Artvin Havalimanı'nda da hava muhalefeti nedeniyle saat 16.00'a kadar olan bütün uçuşlar iptal edildi..png .png