Rize'de eve sağanak sonrası askıda kaldı!
Rize'de sağanak sonrası evlerin bulunduğu yamaç arazide heyelan meydana geldi. Heyelanla alt kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı ev askıda kaldı
Giriş: 23.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:05
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Rize'de heyelan sonucu istinat duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı boş evin temelinde hasar oluştu.
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Kentte dün etkili olan sağanak sonrası Hemşin ilçesi Akyamaç köyünde Mustafa Devrim'e ait 2 katlı evin bulunduğu yamaç arazide, heyelan meydana geldi.
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Heyelanla alt kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümü yıkılan evin temelinde hasar oluştu.