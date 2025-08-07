Rize'de otomobil ile pikap çarpıştı: 6 yaralı
Rize'nin Pazar ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Giriş: 07.08.2025 - 18:06 Güncelleme: 07.08.2025 - 18:06
M.B. idaresindeki otomobil ile B.Y. yönetimindeki pikap, Kirazlık Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü M.B. ile otomobildeki yolculardan Ö.G.B, Z.B, O.T.B, E.B. ve O.B. yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
