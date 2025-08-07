Habertürk
        Rize'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Rize'de otomobil ile pikap çarpıştı: 6 yaralı

        Rize'nin Pazar ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 18:06 Güncelleme: 07.08.2025 - 18:06
        Otomobil ile pikap çarpıştı: 6 yaralı
        M.B. idaresindeki otomobil ile B.Y. yönetimindeki pikap, Kirazlık Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü M.B. ile otomobildeki yolculardan Ö.G.B, Z.B, O.T.B, E.B. ve O.B. yaralandı.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

