Salıncakla ineğe çarpan turizmci yaralandı

Abdullah UZUN/HEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Hemşin ilçesinde salıncakta sallanırken arkasından geçen ineğe çarpınca yere düşen turizmci Ömer Karaman (40), baygınlık geçirip, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı 1850 metre yükseklikteki Badara Yaylası'nda meydana geldi. Bir grup turisti yaylaya çıkaran turizmci Ömer Karaman, burada kurulan salıncakta sallanmaya başladı. Bir süre sonra Karaman, sallanırken arkasından geçen ineğe çarpınca yere düştü. Baygınlık geçirip, yaralanan Karaman'a, ilk müdahaleyi tur kafilesindeki sağlık görevlileri yaptı. Karaman, ihbarla çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi ve tetkikleri tamamlanan Karaman, taburcu edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Hemşin Abdullah UZUN

2023-08-31 17:42:33