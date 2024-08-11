Hacettepeli bilim insanlarından Anzer balı sağımı
RİZE'nin dünyaca ünlü Anzer balını korumak ve üretim kapasitesini belirleyerek, sahte balın önüne geçmek adına Hacettepe Üniversitesi tarafından Anzer köyüne yerleştirilen 10 peteğin sağımı yapıldı.
RİZE'nin dünyaca ünlü Anzer balını korumak ve üretim kapasitesini belirleyerek, sahte balın önüne geçmek adına Hacettepe Üniversitesi tarafından Anzer köyüne yerleştirilen 10 peteğin sağımı yapıldı. Petekten numune alan Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, arıcıların dağlarda da yanlarında olacaklarını belirterek, "Kendi kovanlarımız baz alarak, kovan başı rekoltenin ortalama 2 kilo olduğunu düşünüyorum. Her yıl Hacettepe Üniversitesi, Anzerli arıcılarımızla bu dağlarda arıcılık yapacak. Onlara sadece laboratuvarda değil, dağlarda da yoldaş olacağız "dedi.
Rize'nin 2600 rakımlı Anzer köyünde üretilen dünyaca ünlü Anzer balı için Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 1 ay önce geldikleri köyde çeşitli bölgelere petekler koyup mühürledi. Geçen sürede kimsenin müdahalede bulunmadığı petekler için yeniden köye gelen heyet, belirledikleri 1 peteğin sağımını gerçekleştirip, numune aldı. Alınan numunelerin Hacettepe Üniversitesi'nde incelenerek, bölgedeki üretim kapasitesi belirlenmesi ve sahte balın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Prof. Dr. Aslı Özkırım, her yıl bölgede arıcılarla olacaklarını söyleyerek, "Hacettepe Üniversitesi arıcılarımızın daha fazla yanında olarak, arıcılık alanında da burada yer alıyor. Yaptığımız çalışmada, Anzer'de 10 tane mevki belirledik. Arıcılığın yoğun yapıldığı bu 10 mevkiye birer kovan koyduk ve bu kovanları mühürledik. Şimdi bal sağımına geldim. Bu sene 10 bölgede kaç tane kovan olduğunu biliyoruz. Hacettepe de arıcılık yaptığı için ne kadar bal üretildiğini biliyoruz. Bal miktarı rakıma ve mevsime göre değişkenlik gösteriyor. Kendi kovanlarımızı baz alarak, kovan başı rekoltenin kovan başı ortalama 2 kilo olduğunu düşünüyorum. Her yıl Hacettepe Üniversitesi, Anzerli arıcılarımızla bu dağlarda arıcılık yapacak. Onlara sadece laboratuvarda değil, dağlarda da yoldaş olacağız” diye konuştu.
'BU ANZER BALININ GÜVENLİ ADIMI OLACAK'
Anzer balının Slovenya'da örnek gösterildiğini belirten Prof. Dr. Aslı Özkırım, "Arının tasması yok, efendim. Gidip şu çiçeğe kon, bu çiçeğe kon, diyemiyorsunuz. Balı da referans bal olarak üreteceğiz. Dolayısıyla hangi çiçekten ne kadar bal, polen getirmiş. Ona bakacağız. Çünkü arılar ve ayılar iklim değişiminin en önemli göstergesi olan iki canlı grubudur. İkisi de çok etkilenir. O yüzden de genelde coğrafi işaret çalışmalarında bir yerin balını tanımlarken 5 yıl üst üste orada flora ve referans bal çalışması yapılır. Sonra o 5 yılın ortalaması alınıp, sonraki yıllar hep o ortalama kullanılır. Halbuki bizim bu geliştirdiğimiz yöntem tamamıyla iklim değişikliğine bağlı. Her yıl burada referans Hacettepe'nin mühürlü kovanı olacak. Çünkü her yıl buradaki balın içeriği, çiçekler aynı. Ama arının ziyaret ettiği çiçek farklılaşıyor. Neden? Nem, sıcaklık, iklim değişiyor. Bu da rekolteyi etkiliyor. Bu Anzer balının güvenli adımı olacak. Şu anda Slovenya'daki yapılan coğrafi işaret çalışmalarında Anzer balı örnek olarak gösteriliyor" ifadelerini kullandı.
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