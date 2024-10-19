Rize'de heyelan; ahşap ev hasar gördü, minibüs uçuruma sürüklendi

RİZE'deetkili sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak kütlesi, 2 katlı boş ahşap evde hasara yol açtı. Yemişlik köyünde de park halindeki minibüs, heyelanla uçuruma sürüklendi.

Kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yamaçtan kopan toprak kütlesinin isabet ettiği boş haldeki 2 katlı ahşap ev hasar gördü. Yemişlik köyünde de heyelan meydana geldi. Yamaçtan yola akan toprak kütlesi, beraberinde park halindeki Adem Birinci'ye ait minibüsü uçurma sürükledi. Köylüler tarafından kaymaması için yamaçta ağaca iple bağlanarak sabitlenen minibüs, ekipler tarafından vinç yardımıyla yola çekildi. Yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu noktalarda belediye ve İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleriyle hasar gören yollarda temizlik ve onarım çalışması başlattı.