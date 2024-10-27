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        Rize'de otomobil, belediye tesislerine daldı; kaza kamerada

        RİZE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, belediye tesislerine daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 00:01 Güncelleme: 27.10.2024 - 00:05
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        Rize'de otomobil, belediye tesislerine daldı; kaza kamerada
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        RİZE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, belediye tesislerine daldı. Tesiste hasar oluşurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 52 DA 700 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, iddiaya göre, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak belediye ait sosyal tesise girdi. Otomobilin, tesis camlarını kırıp içeri girmesi sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada otomobil sürücüsü kısa süreli şok geçirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, sürücüye müdahalede bulundu. Ekiplerin aracı güvenli şekilde kaldırmasının ardından, tesiste temizlik yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Öte yandan, kaza anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; otomobilin kaldırıma çıkarak, tesisin ön giriş kısmındaki camlara çarpıp, içeri girdiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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