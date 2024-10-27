Rize'de sağanak sonrası heyelan riski; mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı, 16 konut tahliye edildi

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde etkili sağanak sonrası heyelan riski taşıyan evde mahsur kalan 1'i yaşlı hasta 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye alındı. Kent genelinde sağanak ve heyelan riskine karşı 16 konut da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kentte aralıklarla süren etkili sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde heyelan riski nedeniyle evinde mahsur kalan 5 kişilik aile, AFAD ekiplerince güvenli bölgeye tahliye edildi. Aile fertlerinden yaşlı hasta da ekipler tarafından sedye ile taşındı. Son 24 saat içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağmur yağdığı tespit edilen kent genelinde sağanak ve heyelan riskine karşı 16 konut da tedbir amaçlı boşaltıldı.