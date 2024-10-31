Rize-Artvin Havalimanı'na yeni pist aydınlatma sistemi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı aydınlatma sisteminin, daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların iniş yapmasına imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini bildirdi. Uçakların hassas şekilde piste yaklaşmasını sağlayan ILS cihazında da çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Havalimanlarımızı bulundukları coğrafi şartlar doğrultusunda modernize etmeye devam ediyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nda gerçekleştirilen aydınlatma sistemi ve aletli iniş sistemi (ILS) çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rize-Artvin Havalimanı’nın coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olmasının yanı sıra sis ve yoğun yağışlı bir bölgede olması sebebiyle uçakların güvenli iniş ve kalkış yapması adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, havalimanı pistinde bulunan aydınlatma sisteminin, daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların inişine imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini bildirdi.