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        Rize-Artvin Havalimanı'na yeni pist aydınlatma sistemi

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı aydınlatma sisteminin, daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların iniş yapmasına imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:45
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        Rize-Artvin Havalimanı'na yeni pist aydınlatma sistemi
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı aydınlatma sisteminin, daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların iniş yapmasına imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini bildirdi. Uçakların hassas şekilde piste yaklaşmasını sağlayan ILS cihazında da çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Havalimanlarımızı bulundukları coğrafi şartlar doğrultusunda modernize etmeye devam ediyoruz” dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nda gerçekleştirilen aydınlatma sistemi ve aletli iniş sistemi (ILS) çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rize-Artvin Havalimanı’nın coğrafi konumu gereği bulut tavanının düşük olmasının yanı sıra sis ve yoğun yağışlı bir bölgede olması sebebiyle uçakların güvenli iniş ve kalkış yapması adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, havalimanı pistinde bulunan aydınlatma sisteminin, daha kısıtlı görüş mesafelerinde uçakların inişine imkan tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltildiğini bildirdi.

        ‘İKİNCİ ILS CİHAZI ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI’

        Aydınlatma sisteminin montajının tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, test çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında emniyetli iniş sağlamak için düşük görüş mesafesi olduğu zamanlarda uçakların hassas bir şekilde piste yaklaşmasını sağlayan mevcut ILS cihazına ek ikinci ILS cihazı kurulumunu da yapacaklarını bildirdi. Kurulum için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyuran Uraloğlu, ikinci ILS cihazı kurulumunu kasım ayı sonuna kadar gerçekleştireceklerini söyleyerek, “Havalimanlarımızı bulundukları coğrafi şartlar doğrultusunda modernize etmeye devam ediyoruz. ILS cihazları zorlu coğrafyalarda hizmet veren havalimanları için büyük kolaylık sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde görüş faktörlerinin kötü olduğu hava koşullarında, uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla iniş yapmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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