Rize'de heyelan: 1 ölü-1
MehmetCan PEÇE/ÇAYELİ,(RİZE)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu.
MehmetCan PEÇE/ÇAYELİ,(RİZE)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. Evde toprak altında kalan 1 kişi, hayatını kaybederken, apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
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