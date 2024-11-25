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        Rize'de heyelanın izleri silindi; bölge dronla görüntülendi

        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 5 evin tahliye edilmesine yol açan heyelanın izleri silindi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:25
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        Rize'de heyelanın izleri silindi; bölge dronla görüntülendi
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        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 5 evin tahliye edilmesine yol açan heyelanın izleri silindi. Bölgedeki temizlik çalışmalarının öncesi ve sonrası, dron kamerasına yansıdı.

        İlçeye bağlı Pınarlı köyünde 27 Ekim'de sağanak sonrası yamaçta heyelan meydana geldi. Dik ve engebeli araziden akan toprak önündeki 5 hanenin ulaşım yolunu kapattı, tarım arazilerine zarar verdi. Ekipler, tedbir amaçlı 5 evi tahliye etti. Sağanak sonrası bölgede çalışma başlatan DSİ ekipleri, yamaçtan akıp yolu ulaşıma kapatan toprak kütlesini iş makinesi ve kamyonlarla taşıyarak yolu yeniden ulaşıma açtı. Köy sakinlerinin evlerine yeniden yerleştiği bölgedeki çalışmalar sona ererken, temizlik çalışmalarının öncesi ve sonrası dron kamerasıyla kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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