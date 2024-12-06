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        Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Biryol (45), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:24 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:30
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        Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü
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        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ali Biryol (45), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Konaklar Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Ali Biryol yönetimindeki 35 BSK 787 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Sabah yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, araçta sıkışan sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç vinçle kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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