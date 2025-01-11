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        Rize'de kız yurdunda kalan 6 öğrenci, sipariş ettiği yemekten hastanelik oldu

        RİZE'de Devlet Hatun Kız Yurdu'nda kalan 6 öğrenci, sipariş ettikleri yemekten zehirledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 21:50 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:55
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        Rize'de kız yurdunda kalan 6 öğrenci, sipariş ettiği yemekten hastanelik oldu
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        RİZE’de Devlet Hatun Kız Yurdu'nda kalan 6 öğrenci, sipariş ettikleri yemekten zehirledi. Hastaneye kaldıran öğrencilerin midesi yıkandı.

        Olay, akşam saatlerinde Rize Merkez’de bulunan Devlet Hatun Kız Yurdu’nda meydana geldi. Akşam yemeğini için dışardan sipariş veren 6 öğrenci, yemeği yedikten bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede midesi yıkan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öğrencilerin şikayeti üzerine ekipler, siparişin verildiği iş yeri ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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