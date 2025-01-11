Rize'de kız yurdunda kalan 6 öğrenci, sipariş ettiği yemekten hastanelik oldu

Öğrencilerin şikayeti üzerine ekipler, siparişin verildiği iş yeri ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Rize Merkez’de bulunan Devlet Hatun Kız Yurdu’nda meydana geldi. Akşam yemeğini için dışardan sipariş veren 6 öğrenci, yemeği yedikten bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede midesi yıkan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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