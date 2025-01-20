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        Doğu Karadeniz'de 141 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

        DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'de 141 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:40
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        Doğu Karadeniz'de 141 köy ve mahalle yolu kardan kapandı
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        DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane’de 141 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

        Bölgenin sahil kesiminde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar, tipi ve fırtınaya bıraktı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 36, Gümüşhane'de 20, Trabzon'da 18 ve Rize’de 67, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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