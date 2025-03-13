Rize'de 1'inci sınıf öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup

RİZE’de okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, Mehmetçiğe mektup yazdı. Salarha beldesindeki Şehit Nedim Çalık İlkokulu’nu ziyaret eden askeri personel, öğrencilerden mektupları teslim aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın iş birliğinde düzenlenen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesiyle okuma yazmayı yeni öğrenen 1'inci sınıf öğrencileri ile vatani görevini yapan Mehmetçik arasında mektuplaşma yoluyla iletişim kurulması amaçlandı. Aynı zamanda öğrencilerin milli birlik ve beraberlik, vatan ve millet sevgisi ile yurt savunması konularında farkındalıklarının artırılması hedefiyle 81 il ve 7 bölgeden toplam 11 bin 385 çocuk, yurdun farklı yerlerinde vatani görevini yapan Mehmetçiğe mektup yazdı. Öğrenciler ilk mektuplarını zarflayarak, Mehmetçiğe göndermek üzere öğretmenlerine teslim etti. Askerlerin de öğrencilerin mektuplarına yanıt vereceği bildirildi. Askerlerin mektupları, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından öğrencilere ulaştırılacak. Etkinlik sürecinde yazılan mektuplardan örnekler derlenerek, dijital ortamda yayımlanmak üzere bir kitapçık hazırlanacak.

Proje kapsamında, Salarha beldesinde bulunan Şehit Nedim Çalık İlkokulu’nun öğrencileri tarafından kaleme alınan mektuplar, vatan nöbeti tutan Mehmetçiğe ulaştırılması için teslim alındı. Okulu ziyaret eden, 221 Nolu Hava Radar Kıta Komutanlığı personeli, öğrencilere yazdıkları mektuplar için teşekkür etti. Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

'BU PROJEYİ İLİMİZDE UYGULAMAKTAN ÇOK MEMNUNUZ'

Ziyarette konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Eyüp Solmaz, “Bu proje Milli Eğitim Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığımız arasında imzalanan bir protokol doğrultusunda 7 bölgede seçilen 200 okulda uygulanmaktadır. İlimizde de 2 okulumuzda bu proje uygulandı. Bu proje aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif modeli için çok uygun bir proje. Öğrencilerimize milli manevi duyguları geliştirmek, vatan millet sevgisini pekiştirmek, gelecekte onların da ülke savunmasında, alacakları görevlerde milli duygularını geliştirmek için çok uygun bir proje. Bu projeyi ilimizde uygulamaktan da çok memnunuz. Emeği geçen silahlı kuvvetlerimizin mensuplarına, öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘SİZİ ÇOK SEVİYORUM’