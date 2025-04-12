Rize'de heyelan; yamaçtan kopan kayalar eve çarptı

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Rize’nin Sütlüce köyünde heyelana meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve büyük kaya parçaları aşağıdaki tek katlı eve çarptı. Heyelan sırasında kimsenin bulunmadığı ev, kullanılamaz hale geldi.

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