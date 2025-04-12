Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de heyelan; yamaçtan kopan kayalar eve çarptı

        RİZE'de yamaçtan kopan toprak kütlesi ve kaya parçaları tek katı eve çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de heyelan; yamaçtan kopan kayalar eve çarptı
        ABONE OL

        RİZE’de yamaçtan kopan toprak kütlesi ve kaya parçaları tek katı eve çarptı. Heyelanda evi kullanılamaz hale geldi.

        Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Rize’nin Sütlüce köyünde heyelana meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve büyük kaya parçaları aşağıdaki tek katlı eve çarptı. Heyelan sırasında kimsenin bulunmadığı ev, kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

        Benzer Haberler

        Rize'nin yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü
        Rize'nin yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü
        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, TÜBİTAK projele...
        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, TÜBİTAK projele...
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Rize'de kon...
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Kahraman, Rize'de kon...
        Rize'de 2'nci Kitap Fuarı açıldı
        Rize'de 2'nci Kitap Fuarı açıldı
        Rize'de "Kaçkar by UTMB" hazırlıkları devam ediyor:
        Rize'de "Kaçkar by UTMB" hazırlıkları devam ediyor:
        Kaçkar Dağları'nda UTMB için başvuru rekoru kırıldı: Maraton 2 bin sporcu i...
        Kaçkar Dağları'nda UTMB için başvuru rekoru kırıldı: Maraton 2 bin sporcu i...